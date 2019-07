Kolovratník (ANO): Řidiče čeká nový bodový systém. Víte, na co se připravit?

I já jsem řidič. Ročně najezdím desetitisíce kilometrů. Jako jeden z vás chci proto taky vědět, co přináší nový bodový systém a co nás vlastně čeká.

Taky se ptáte, jestli je návrh skutečně zaměřený proti pirátům silnic? Nebo jestli si došlápne na slušné řidiče? Celý návrh zákona jsem detailně prošel a připravil jsem pro Vás report s tím nejdůležitějším.

Tak schválně, kdo z Vás ví, jaká pokuta Vám hrozí za jízdu se zakrytou značkou? Nebo kolik bodů ztratíte, když nebudete mít platnou zdravotní prohlídku? Takových případů bychom našli celou řadu. Přiznám se, že ani já nevím přesně, kolik bodů a jaká pokuta nám za co hrozí. Jsem proto pevně přesvědčený, že bodový systém potřebuje zjednodušit a zpřehlednit. Co vy na to?

Hlavním cílem novely je snaha o zvýšení silniční bezpečnosti a snížení dopravní nehodovosti. Pokud by všichni dodržovali silniční pravidla, neměli bychom prakticky žádné nehody nebo alespoň ne tolik. Jsem rád, že smyslem novely není zvyšování pokut a šikanování slušných řidičů za drobné přestupky, ale tvrdé trestání řidičů porušujících základní pravidla. Jsou to ti, kteří jezdí například bez řidičského průkazu nebo dokonce pod vlivem alkoholu a drog. Novinek je skutečně hodně, a proto jsem vybral ty nejzásadnější.

Zadržení řidičského průkazu

Při závažném porušení pravidel silničního provozu je policista oprávněn řidiči zadržet jeho řidičský průkaz. Často se ale stává, že řidiči tvrdí, že nemají řidičák u sebe. Díky tomu mohou řídit do doby, než si je správní orgán předvolá a průkaz jim odebere. S tímhle nesmyslem už bude ale brzy konec. Řidičák bude právně možné zadržet i v případě, kdy ho řidič nemá u sebe. V praxi to znamená, že toto opatření už takto jednoduše neobejdou.

Blokové pokuty

Vůbec poprvé by v České republice mělo dojít ke sjednocení sazeb pokut v blokovém řízení při spáchání přestupků. Návrh počítá s celkem čtyřmi pevnými sazbami (dnes jsou tři):

5 000,- korun

2 500,- korun

1 500,- korun

do 1500,- korun

Ať už pojedete třeba bez bezpečnostních pasů, dostanete od policisty vždy stejnou pokutu. Bez ohledu na to, zda jede v Pardubicích nebo v Olomouci. Jsem rád, že dochází ke snížení horní hranice sazby u nejmírnějšího pásma ze současných 2000 na 1500 korun. U valné většiny přestupků dochází ke snížení sazby. Nové tresty budou v drtivé většině případů k řidičům přívětivější než dosud, navíc drobné přestupky bude možné řešit domluvou.

Pokuty ve správním řízení

Skutečně velkou změnu ale představuje zvýšení pokut u nejzávažnějších přestupků. Ministerstvo dopravy chce zavést nový princip pokut. V případě, že řidič při spáchání přestupku zaviní nehodu, sazba pokuty by se zdvojnásobila až na 100 tisíc korun. Přitom v současné době je nejvyšší možná pokuta 50 tisíc korun.

Souhlasím i se zvýšením pokut za řízení v opilosti. Takoví řidiči skutečně na silnice nepatří. Názorně nám to ukázal řidič, který pod vlivem alkoholu naboural 51 aut a způsobil škodu za více než dva miliony korun. Ve správním řízení by tak za tento přestupek mohla hrozit pokuta až 75 tisíc korun. Věřím, že i tato hrozba bude rozhodující ve volbě, zda sednout za volant po požití alkoholu.

Ministerstvo dopravy navrhuje zvýšení pokut, protože pro majetné lidi jsou některé pokuty „směšné“ a rozhodně nemají výchovný efekt. Ale aby nebyla řeč jenom o zvyšování pokut – v odůvodněných případech lze snížit pokutu až na jednu pětinu dolní zákonné sazby. Tím docílíme toho, že pokuty nebudou u některých řidičů likvidační.

Řidičáky na zkoušku

Jednou z řady dalších novinek je i řidičský průkaz na zkoušku pro začínající řidiče. Ti by měli mít v prvních dvou letech pouze šest bodů a při jejich ztrátě by se automaticky vybodovali. Je důležité zmínit, že začínající řidiči patří mezi nejvíce rizikové skupiny co do nehodovosti. Ministerstvo si od tohoto návrhu slibuje především to, že mladí řidiči nebudou na silnicích riskovat jako doposud.

Zjednodušení a zpřehlednění bodového systému

Nový bodový systém počítá nově pouze se dvěma hranicemi udělovaných bodů, a to čtyři a šest. Zjednodušeně řečeno rozděluje závažnost přestupku na skupiny „dvakrát a dost“ a „třikrát a dost“. Začínající řidiči by tak mohli při spáchání nejzávažnějších přestupků přijít o oprávnění i po jediném z nich. Podle ministerstva jsou šestibodové přestupky velmi závažné, čtyřbodové by měly fungovat jako varování.

Informovanost řidičů

Řidiči by nově měli být lépe informováni o stavu jejich bodového konta. Bude záležet pouze na jejich rozhodnutí, zda budou chtít získávat informace pomocí esemesek, emailů nebo datové schránky, anebo vůbec. Myslím, že tento krok uvítá každý řidič a osobně vím, že tento systém rád využiji.

Co říkáte na novou podobu bodového systému? Jste spokojení? Napište mi Vaše názory! Návrh je na samotném začátku a pokud se shodneme, že potřebuje úpravy, rád podám pozměňovací návrhy.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Počet obětí na silnicích klesá pomalu, stát chce zapojit obce Sdružení dopravních podniků: Výsledek spolupráce s ministerstvem dopravy pomůže stabilizovat stavy řidičů Kolovratník (ANO): Kdy se konečně dočkáme plné digitalizace? Kolovratník (ANO): Chcete mít – stejně jako já – co nejmodernější silnice?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV