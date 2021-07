Kolovratník (ANO): Uživatelé elektroaut by neměli platit podporu obnovitelným zdrojům

reklama

Dobré odpoledne. Super stručně já promluvím ke dvěma pozměňovacím návrhům. Jeden je v porovnání s celkovým vyzněním nebo s tím hlavním nosným tématem zákona relativně drobný, ale zásadní, týká se instalovaných výroben elektřiny v závěru roku 2010, které byly ale připojeny až v zimě 2011. A ten druhý považuji z mého pohledu za velmi důležitý, zásadní, a to pro dopravu, pro veřejnou dopravu jak železniční, tak u dopravních podniků, tedy tu městskou hromadnou dopravu. Jak jsem řekl, ty návrhy jsou svým významem asi pod tím nejdůležitějším, tak jak proběhla v rozpravě dohoda Poslanecké sněmovny, politická, na tom základním, na tom limitu nebo intervalu, jakým bude odsouhlasena. Tady chci kolegům moc poděkovat za tu složitou debatu, kterou jsem sledoval spíše z povzdálí, za sebe stoprocentně budu podporovat to, jak jsme se dohodli na hospodářském výboru. A teď k těm pozměňovacím návrhům.

Ten první je pod písmenem E pana kolegy Pavla Kováčika. On se snaží pomoci nebo napravit stav, který vnímá - a já s ním v tomto souhlasím - jako nevyrovnaný, možná mohu i použít slovo chybný, kdy určité množství těch výroben - a typicky si představte, jsou to výrobny typu solární elektrárna nebo výrobna na střeše kravína, na střeše nějakého truhlářství, firmy apod., nejsou to tedy typově ta solární pole, ty zábory zemědělské půdy, tak týká se to, spočítali jsme to, 29 subjektů, které ukončily tu práci nebo tu přípravu a vybudování na podzim v měsících září, říjen, listopad 2010, podaly si žádost o to připojení, ale bohužel byly tedy připojeny až v roce 2011, takže na ně dopadly, když to zjednoduším, zhruba poloviční výkupní ceny.

Pan poslanec Kováčik podal pozměňovací návrh pod písmenem E, kde říká, že by tedy tito měli být posuzováni z jeho pohledu spravedlivěji a to tak, že se považují za uvedené do provozu dnem právní moci toho rozhodnutí. Já navrhuji legislativně technickou úpravu toho jeho pozměňovacího návrhu v souladu s panem autorem, mluvili jsme o tom. Ten text obsahuje dvě vylepšení, upřesnění, která nemění v souladu s jednacím řádem obsah toho pozměňovacího návrhu. V prvním momentě jenom upřesňuje nebo mění to původní znění, kde bylo řečeno - nabytí právní moci licence - tak to správně uvádí do souladu s energetickým zákonem - nabylo právní moci rozhodnutí o udělení licence - je to tedy jenom terminologie. A potom ta druhá změna v tomto textu je v závěru textace, kde v návrhu je tedy řečeno, že tyto výrobny se považují za uvedené do provozu dnem získání právní moci rozhodnutí - a já říkám, že se upřesňuje a je to tedy v souladu s důvodovou zprávou návrhu, že se považují nebo navrhuje, aby bylo dopřesněno - v období od 1. ledna 2022 za uvedené do provozu dnem toho rozhodnutí. Jinými slovy tato změna, pokud by byla Sněmovnou odsouhlasená jako legislativně technická, dává jistotu, že ten pozměňovací návrh není brán retroaktivně, že tedy to nebude vymáháno zpětně, ale až od příštího roku.

A druhý pozměňovací návrh, který je můj osobní pod písmenem F - a o něm chci stručně promluvit a poprosit vás, pokud to tak kolegyně, kolegové, ucítíte, o podporu. Hospodářský výbor ho podpořil, Ministerstvo průmyslu nepodpořilo, nesouhlasí, s panem ministrem jsme o tom hovořili, vysvětlovali jsme si stanoviska a chápu jako předkladatel ten nesouhlas. Ale na druhou stranu za dopravu, za ten resort veřejné dopravy, bojovat musím a chci to prostě zkusit a poprosit vás o tu podporu. Velmi jednoduše - v písmenu F navrhuji, aby všichni dopravci ve veřejné dopravě, kteří využívají elektřinu, tzv. trakční elektřinu, nemuseli v ceně, za kterou tu elektřinu nakupují, platit poplatek na obnovu nebo na podporu obnovitelných zdrojů. Pro vaši představu týká se to jak celé české železnice, tzn. osobních dopravců, Českých drah jako národního dopravce a soukromých typu RegioJet, Leo Express a dalších. Týká se to nákladních železničních dopravců. A co bych rád podtrhl, tohle se, kolegyně, kolegové, týká všech dopravních podniků v České republice. Vy, kteří jste zástupci ať už větších měst statutárních, jako já z Pardubic, Olomouce, Ostravy, Brna, tak i těch menších, pokud by toto bylo přijato, tak i dopravní podniky, které mají tramvaje, trolejbusy a podobně tedy využívají tu elektrickou energii pro veřejnou ekologickou hromadnou dopravu, tak by jim ten poplatek byl odpuštěn. Důvody pro tento můj návrh jsou dva. Za prvé to, že trakční energie dramaticky zdražuje, dneska už je podle interních zpráv Správy železnic, která prodává - obchoduje s tou elektřinou - dopravcům, tak už jsme někde na 2 tisících korunách za megawatthodinu a hrozí další zdražení právě vlivem ceny emisních povolenek, takže už v těch povolenkách vlastně dopravci přispívají na tu ekologii, na obnovitelné zdroje. A druhý důvod je také ta postcovidová doba, kdy dopravní podniky v tuto chvíli z titulu výpadku příjmů, snížení počtu jízd osob, které jezdí tou veřejnou dopravou v loňském roce, jsou i na hraně prosté obnovy vozového parku, modernizace, ať už ekologických trolejbusů, tak hybridních vozidel, nových způsobů pohonu, o které se snažíme a které řada z nás často tady ve svých vystoupeních podporuje.

Takže pokud to ucítíte podobně jako já, poprosím tady o podporu pozměňovacího návrhu pod písmenem F, který tedy říká, ještě jednou to zopakuji, aby tedy všichni dopravci na železnici, osobní, nákladní, tak i dopravní podniky v České republice, v trakční energii, kterou nakupují, už neplatili v rámci tedy této ekologické veřejné dopravy hromadné poplatek na podporu obnovitelných zdrojů. Korektně říkám, že pokud by to bylo přijato, tak se bavíme o nějaké částce necelých 900 milionů korun, která by tedy šla k dobru právě těmto dopravcům. Rozhodnutí pochopitelně bude na vás. Děkuji za pozornost.

