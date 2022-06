Kolovratník (ANO): Vlastně snižujeme ochranu spotřebitelů

reklama

Já se hrozně omlouvám, pane předsedající. Kvůli přípravě podkladů jsem se nepřihlásil písemně. Takže děkuji za vaše zaznamenání mé přihlášky. Já bych rád tady okomentoval ne zákon jako celek, ale jednu záležitost, jeden detail, který vnímám jako kritický, problematický a o kterém stoprocentně budeme mluvit na hospodářském výboru. To je téma platnosti těch evidenčních prohlídek nebo evidenčních kontrol. Říkám to proto, nebo avizuji to proto, že tenhle zákon jsme tady měli v tom minulém volebním období a já tady teď absolutně nestranně, jestli z pohledu opozice nebo koalice, říkám, že je škoda, že jsem smutný, že se to nepovedlo.

My už jsme opravdu... té práce se na něm udělalo. Paní zpravodajka přikyvuje, protože v tom epicentru dění a jednání byla společně se mnou. Pan ministr tehdy jako kolega poslanec sice to nebylo jeho téma, ale možná si ty debaty pamatujete. My jsme vlastně skončili těsně před branami, někde za druhým čtením, jestli se nepletu a bohužel už se to do konce volebního období nestihlo projednat. Teď se k tomu vracíme, velmi stručně, platí to, co bylo řečeno předkladatelem i paní zpravodajkou, že v obecné rovině ta novela definuje, upravuje podmínky registrací, přihlašování vozidel do provozu, technické typy vozidel, fungování STK i tedy těch emisních kontrol a tak dále. Je to vlastně jednoduchá, nebo ne jednoduchá, ale ta základní implementace nových legislativních podmínek a termínů Evropské unie, evropského práva do naší legislativy. Jde o to, že Evropská unie, už nám tedy běží ten termín pro implementování, omlouvám se, nemám v hlavě přesně kdy je, nebo kdy byl. Možná to bylo řečeno v těch předchozích vystoupeních. Jde o to, že Evropská unie provedla před časem celkovou revizi právní úpravy schvalování technické způsobilosti vozidel i těch systémů konstrukčních částí a samostatných technických celků, ať už jde o schválení typu jednotlivě vyrobených vozidel a podobně. A musí se tedy všechno přepracovat, konkrétně v části třetí hlavy, čtvrté zákona.

Co vnímám jako pozitivní v tom návrhu zákona, on nebyl téměř nijak zásadním způsobem přepracován od toho původního, který připravila minulá vláda. Jsou tam zahrnuta i některá opatření, která obecně snižují administrativní zátěž podnikatelů a obyvatel. Myslím, že i tohle je věc, na které se tady ve Sněmovně vždycky shodneme napříč politickým spektrem. Ilustračně je to už výše uvedené zrušení povolování výroby jednotlivě vyrobených vozidel, především možností rezervace registrační značky po dobu jednoho měsíce. Je to také zjednodušení procesu zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla do registru silničních vozidel umožněním separátního podání společné žádosti, a také umožnění elektronického podání nebo zrušení povinnosti některých dalších povinností.

Já jsem si při přípravě tohoto vystoupení oprášil i tu svoji zpravodajskou zprávu a zprávu garanta z toho minulého období. A už tam jsem řekl a říkám to tady i dnes v tuto chvíli, že tu novelu zákona jako celek vnímám jako praktickou a v mnoha ohledech prospěšnou pro motoristickou veřejnost. Jak jsem řekl před chvílí, zjednodušení procesu a tak dále, takže i tady bude naše pozice doporučující nebo kladná. Budeme tento zákon podporovat. Tak a nyní to gró, co jsem avizoval na začátku svého vystoupení. Já za sebe tam mám jeden problematický bod a k tomu se budu chtít, říkám to zde veřejně, avizuji na plénu, budu to říkat i na hospodářském výboru, tomu se budu chtít věnovat. A je to novelizační bod, který se týká právě evidenčních kontrol. V tom textu, v tom vládním návrhu zákona tak, jak je podán předkladatelem, ministerstvo dopravy navrhuje, že nově nebude muset být k žádosti o technickou kontrolu tak, jak ji asi všichni známe. Myslím, že všichni jsme tady motoristé, řidiči, majitelé a provozovatelé vozidel, tak že nebude muset být přikládán ten protokol o evidenční kontrole z důvodu cituji: z důvodu toho, že obecní úřad obce s rozšířenou působností k němu má přístup prostřednictvím informačního systému technických prohlídek. Ten obecní úřad si tedy sám může do systému sáhnout. V případě řízení o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla se pak doplňuje podmínka, že vozidlo tu evidenční kontrolu absolvovat musí, respektive že podle kontroly jsou skutečný stav vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s uvedenými v dokladech k tomuto vozidlu. Tedy ty identifikátory vozidla.

Tak a teď to zásadní, nově je stanovuje, že evidenční kontrola nesmí být provedena více než dva roky před podáním žádosti. Dosud bylo stanoveno, že protokol nesmí být starší třiceti dnů, když to zjednoduším, sečteno a podtrženo, dochází k výraznému prodloužení doby, po kterou je výsledek evidenční kontroly využitelný. Dnes to bylo maximálně třicet dnů, po každé změně by pak už musela být nová. Nyní je to prodloužena až na dva roky. Já už jsem v tom loňském roce říkal a říkám to i dnes a opakuji, já to vnímám jako poměrně velké zvýšení korupčního a i kriminálního rizika. Ten důvod je jednoduchý, ten argument je jednoduchý. Zkuste si představit to, a teď se, prosím, nikdo neurazte, to co my ze svého asi života, možná ze své sociální bubliny neznáme, ale zkuste si představit ty různé přeprodeje a prodeje vozidel v bazarech, na inzerát. Mezi, řekněme, lidmi sociálně nebo ekonomicky slabšími, kteří si opravdu mohou dovolit nějaké obyčejné starší vozidlo. Kupují ho od nějaké soukromé osoby, kterou ani neznají. To vozidlo může dvakrát, třikrát změnit svého majitele, může projít tou technickou, ale neprojde evidenční kontrolou. Nebude zkontrolován ten identifikátor, technické prvky toho vozidla, VIN kód toho vozidla a podobně. Jednoduše, my tím vlastně snižujeme ochranu spotřebitelů, ochranu občanů. Opravdu reálně hrozí riziko, a je to prokázáno statistikami, které teď nemá cenu tady na plénu předčítat nebo ukazovat, to bude až téma odborné debaty na hospodářském výboru, že ta kriminalita, to možné zneužívání opravdu v tomto případě může být. A byla už historicky u jednostopých vozidel a dalších poměrně velká. Ta logika je vlastně jednoduchá, pokud je vozidlo podrobeno evidenční kontrole, je prověřeno, je zkontrolován, řekněme, tachometr, VIN kód a další, pak jsme v čistém právním prostředí.

My jsme v tom minulém období nakonec dospěli po debatách na hospodářském výboru, řekněme, k nějakému kompromisu. Dohodli jsme se na tom, že z těch třiceti dnů uděláme tu poloviční lhůtu zhruba rok. Že by to možná mohl být i nějaký test nebo pokus, zda tohle kompromisní řešení bude v terénu fungovat, bude pracovat a případně do budoucna bychom se k němu mohli vrátit. Takže já tady, znovu si můžeme, znovu se obrátím na pana kolegu, předsedu dopravního podvýboru, oslovíme zástupce praxe, odborné pracovníky, jak ta situace vypadá dnes a pokud bude vůle, tak alespoň já se za sebe budu snažit opět najít vaši podporu právě pro to kompromisní řešení nebo kompromisní stanovisko a zkusit najít vůli třeba právě pro prodloužení těch kontrol alespoň na ten jeden rok. Aby bylo, jak jsem řekl z důvodu ochrany občanů, spotřebitelů možno garantovat, že vědí, co kupují, že nejsou v nějakých problémech.

Dívám se na čas, nechci zbytečně zdržovat. Jsem korektní, aby se to stihlo ještě odhlasovat a posunout dál, takže to udělám. Snad poslední věta. Mám u sebe k dispozici i stížnosti občanů, kteří opravdu mají auto a chodí jim třeba pokuty a podobně. V tom smyslu, že je to auto stále napsané na někoho jiného. Mám ty materiály k dispozici, abyste si nemysli, že je to nějaký teoretický problém. Je opravdu praktický a věřím, že najdeme shodu. Dodržím svůj slib, končím svoje vystoupení.

Děkuji za pozornost.

