Kolovratník (ANO): Vyhláška byla dána k vyjádření jenom přes Vánoce

Přeji dobré dopoledne a děkuji, že pan ministr je přítomen.

Snad na úvod mého vystoupení chci zopakovat to, že ta interpelace se týká dění z loňského roku 2023 nebo ze změn, které se v letecké dopravě a na odboru Úřadu civilního letectví odehrály během jara 2023. Ale právě to chci zopakovat, že nejsem kritický, a bylo by ode mě nekorektní pana ministra kritizovat za to, že to řešíme až dnes, protože došlo jednou i k naší drobné nedohodě povím mojí vinou, že jsme zde nebyli přítomni, respektive nebyl přítomen pan ministr, a to znamená, co se týká samotného termínu projednání té interpelace k dnešku, je z mé strany naprosto v pořádku, korektní, takže my se teď budeme věnovat tomu obsahu.

Tak a teď k tomu obsahu. Já nebudu zbytečně dlouze číst z té interpelace nebo opakovat svoje otázky a odpovědi pana ministra, protože to vše je součástí sněmovního tisku 525; to znamená, jen rychlá rekapitulace. Já jsem v tom svém písemném dotazu, dal jsem ho do systému 11. července loňského roku, pana ministra interpeloval a ptal se na to, proč a co se stalo a dělo u vyhlášky. Ta vyhláška má číslo 108/1997 a je to prováděcí vyhláška k zákonu 49/1997 Sb., o civilním letectví.

Velmi zjednodušeně; Ministerstvo dopravy v poměrně, ne v poměrně, ve velmi krátké době, byla to doba na přelomu konce roku 2022, tu vyhlášku novelizovalo, změnilo. Koneckonců je to jedna z mých otázek číslo 4, proč to ministerstvo udělalo takto rychle, protože k těm připomínkám změna vyhlášky byla odeslána 22. prosince 2022, 22. prosince, tedy dva dny před Štědrým dnem.

Lhůta pro všechny dotčené subjekty k vyjádření byla pouze do 13. ledna. Takže už toto tak jako vypadá trošičku nestandardně, že se něco mění, poměrně zásadní, je to vyhláška, která řeší bezpečnost leteckého provozu nebo civilního letectví, konkrétně řeší otázku certifikace, schvalování takzvaných LPZ, leteckých pozemních zařízení. A jak vidíte, byla měněna poměrně rychle. A já teď nechci jakoby podsouvat nebo v nějaké ironii říkat, že to je podezřelé a podobně, ale zkrátka bylo na to de facto 14 dnů, necelé tři týdny během vánočních svátků, a jak říkám, i toto je jedna z mých otázek číslo 4 na pana ministra.

Ty zásadní ale otázky, nebo mnohem zásadnější, se týkají dvou oblastí. Ta první oblast míří na subjekty, na firmy, na obchodní společnosti, které dlouhodobě měly oprávnění, měly certifikaci pro to takováto zařízení dodávat a schvalovat. Vlastně tady tou rychlou změnou vyhlášky najednou o ty certifikace, o ta povolení společnosti přišly, byť tady podotýkám, řeknu, není to hlavní těžiště té mé interpelace, toho mého dotazu. Ono tam bylo zmiňováno - každá jedna taková společnost musela uhradit správní poplatek zhruba 20 tisíc korun a při vší úctě pro velkou firmu, společnost, snad se nikdo neurazí, to samozřejmě není zásadní likvidující částka.

Takže i panu ministrovi chci říci, to není to, na co cílím, že bych chtěl tady někde bojovat za pět, deset, dvacet nějakých soukromých společností, firem. Spíše cílím na to, řekněme, na tu nějakou trvanlivost nebo předvídatelnost právního prostředí, kdy se ty společnosti musí vybavit nejenom řeknu nějakou formální papírovou certifikací, ale v takovémto vysoce odborném, specializovaném oboru musí být vybaveny metodicky, personálně, musí mít řadu odborníků, vzdělaných lidí, kteří si obnovují ty své certifikace a své vzdělání v oboru a působí tam desítky let, řadu let a najednou se vlastně ten jejich celý svět změní během několika měsíců vyhláškou, která, jak jsem řekl, byla dána k vyjádření jenom přes Vánoce. To znamená, ty mé otázky, pane ministře, míří právě na vztah k těm certifikovaným kvalifikovaným dodavatelům. To je asi jedno těžiště těch mých dotazů.

No a to úplně nejzásadnější z celého tématu je samotná bezpečnost toho civilního leteckého provozu. Když v kostce zrekapituluji vaše odpovědi, tak vy jste konstatoval v těch jednotlivých odstavcích, že Ministerstvo dopravy, potažmo Úřad civilního letectví se nebojí snížení bezpečnosti, že ten systém celkově by měl běžet dál. Přesto já v těch odpovědích vidím některá slabá místa a dovolil bych si je rozvést až pak v reakci na vaše vysvětlení nebo na váš komentář, tak jak ho sem podáte, abych zase já na něj mohl reagovat. Ale cítím, že tam zkrátka slabá místa jsou. A ta problematika - v těch odpovědích jsou často zmiňována letiště, která spadají pod jurisdikci Evropské unie, respektive evropské agentury, takzvané EASA. V České republice je to pět letišť, ta evropská regulace. Všichni je známe, jsou to ta regionální: Karlovy Vary, Brno, Ostrava, částečně Pardubice, které mají i vojenský provoz a jiný režim v té vojenské části a samozřejmě hlavní české letiště v Praze.

Ale v těch odpovědích jsou zcela opomíjeny další subjekty. Subjekty, které zajišťují například integrovaný záchranný systém a jsou vystaveny najednou nutnosti vypořádat se bez jakékoli podpory z Ministerstva dopravy. Je to problematika heliportů, malých letišť, která nejsou pod tou regulací EU, a na tuto část civilního letectví, tzn., řekněme na to velké a na to malé, abych uvedl konkrétní příklady letiště Podhořany, letiště Chrudim, jsou to dva ilustrační příklady z mého regionu, ale takových je po České republice velké množství, tak na toto jsem konkrétní odpovědi, nebo řekněme ujištění, že ke snížení bezpečnosti právě při schvalování a instalaci těch LPZ, leteckých pozemních zařízení, tak na to jsem odpovědi ve vašem materiálu nenašel.

Pro laiky, kteří nejsou v detailu, a přiznám se, ani já neznám úplný technický detail, zas tak do hloubky nemáme kapacitu jít, ale pro laiky velmi velké zjednodušení, jestliže na letištích třeba právě civilních, nebo těch hobby, těch sportovních, kde není klasický velký provoz, i tam se musejí používat schválená zařízení, navigační prvky, světelné prvky apod., a když celý ten příběh hodně zjednoduším, tak najednou to působí tak, že na takových letištích už třeba v té světelné navigaci nebude muset být zařízení, které je certifikováno, schváleno, ale které je zkrátka koupeno v nějakém eshopu bez jakékoli kontroly schválení kvality apod. To se aspoň domnívám z toho, jak jsem ten příběh pochopil a jak jsem si i načítal vaše odpovědi nebo ujištění, takže tady budu teď prosit a žádat o nějaké přesnější vysvětlení, pak budu reagovat dále.

Děkuji za úvodní slovo a pozornost.

Psali jsme: Kolovratník (ANO): Vaše papalášské manýry odmítám, ministře Rakušane Kolovratník (ANO): Vláda 5K ráda tvrdí, že vzdělání je pro ni prioritou. Tady je graf Kolovratník (ANO): Alespoň v něčem ta vláda vyniká Kolovratník (ANO): Mýtné zdraží až šestnáctkrát, týká se to i vás?

