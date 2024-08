Komínek (KSČM): Další příběh ze seriálu Zelené šílenství v praxi

Taky jste určitě už slyšeli, jak se zastánci a majitelé elektromobilů pohoršují nad tím, že města jim nestaví dost dobíjecích stanic pro eletromobily, a to nejlépe před vchodem do jejich domu. Tak si říkám, kam se ta elekroideologie posunula a co všechno v souvislosti s elektrošílenstvím ještě zažijeme?

Proč by to města měla dělat? Výrobce vám prodá elektroauto, a město vám má z rozpočtu města postavit dobíjecí stanici? A proč? Nepamatuju si, že by tomu někdy tak bylo. Když jste si koupili auto se spalovacím motorem, stavěla města honem čerpací stanice? Tak proč teď?

Jaroslav Komínek KSČM



