Konečná (KSČM): Je na čase zkrotit divoké krátkodobé pronájmy a pomoci bydlení

Krátkodobě pronajímané byty tlačí nahoru ceny bydlení, negativně ovlivňují kvalitu života v jejich okolí a platformy o nich často před úřady skrývají přesné a spolehlivé údaje.

To by ale mohla změnit nedávno přijatá dohoda mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU na regulaci těchto pronájmů. Díky ní by online platformy musely s úřady sdílet přesnější a úplnější data o ubytování, které je skrze ně nabízeno, včetně přesných adres. To může přispět právě nejen k lepšímu výběru daní, ale také k tvorbě lepší místní legislativy, která by pomohla zkrotit zmíněné negativní dopady.

Dohoda nabízí i větší ochranu před podvodným pronajímáním bydlení. Tahle pasáž dohody mohla být klidně tvrdší, ale buďme rádi za první kroky k nápravě stavu.

Pokud bude nová regulace digitálních platforem nakonec přijata, bude na městech samotných, jestli ji plně využijí a budou po online platformách vyžadovat sdílení dat, po pronajímatelích registraci a případně i povolení k nabídce jejich bytu ke krátkodobému pronájmu. Mimochodem, řeč je o 15 000 jednotkách (údaj z roku 2020) jen v Praze, kde by mohli bydlet lidé dlouhodobě, ale majitelům se vyplatí půjčit klíče občas na pár dní turistům. Doufám, že naše města využijí možnosti regulace naplno a přispějí tím k řešení nedostupného bydlení, palčivého problému současnosti.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

