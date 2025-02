Konečná (KSČM): Vrchní generalisimus války proti dezinformacím se nám zase rozjel

"Fakt se v době války bavíme o tom, že si někdo bude hrát na puntičkáře při vyplňování a kontrole všech předpisů?“ podivil se Foltýn s tím, že „důsledné lpění na každém písmenu znamená, že se k ničemu nedostanete."

Vrchní generalisimus války proti dezinformacím se nám zase rozjel. Jaké válce, pane Foltýne? Co to tady šíříte za dezinformaci? Žádná válka v ČR není a ani v posledních letech nebyla. Válka je ústavou předpokládaný stav, který musí být vyhlášen a schválen Parlamentem ČR.

To si teda pište, že máte plnit všechny předpisy do posledního puntíku. Vy jste, proboha, voják! Pod civilní kontrolou. Tady ještě nejsme v nějaké jihoamerické juntě (i když to tak místy už vypadá).

Jestli si tady hodláte hrát na nějaké české “black ops” (zkrachovalé) v cizí zemi, tak ano, musí to příslušné orgány vyšetřit a v případě porušení zákonu potrestat. Měly by o tom vědět všechny kontrolní orgány a příslušné bezpečnostní výbory, tedy civilové, kterým se vy zodpovídáte. A ne aby se to ministryně a ostatní dozvídali z X…

Tohle snad není možný!

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky