Kopřiva (Piráti): Kvůli daňovým rájům přichází rozpočet až o deset miliard korun ročně

Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, vážená paní ministryně, já si dovolím načíst doprovodné usnesení Sněmovny k rozpočtu. Dovolím si ho krátce odůvodnit, potom ho i přečtu, paní zpravodajce už jsem ho předal a poprosím vás o jeho podporu.

A nyní tedy o co jde. Jde o boj proti daňovým rájům a já jediné, co chci, aby Sněmovna zaujala stanovisko a vyzvala vládu, aby vláda na úrovni Evropské unie aktivně bojovala proti daňovým rájům, protože kvůli nim, kvůli daňové optimalizaci velkých firem, přichází jenom český rozpočet každoročně zhruba o osm až deset miliard korun. Dá se to dohledat na taxjustice.net. Podle tohoto průzkumu jde tedy až o deset miliard korun ročně. V situaci, kdy se rozpočet potýká s takto bezprecedentním výpadkem příjmů v souvislosti s pandemií COVID-19, potřebuje Česká republika ty peníze víc než kdy jindy.

Na úrovni Rady Evropské unie je návrh public country-by-country Reporting, tzv. PCBCR, a ten má být projednáván již 25. února 2021 na jednání Rady pro konkurenceschopnost, neboli COMPETu, proto to i načítám dneska. Nejde o nějaký výstřelek nebo přílepek, načítám to proto, že už se bude hlasovat v následujících dnech.

To veřejné vykazování zisků velkých firem má potenciál významně přispět k narovnání současnému systému nezdravé daňové konkurence a tzv. závodu ke dnu v rámci těch daňových rájů, které jsou v rámci Evropské unie. Podle tohoto návrhu by měly korporace s celosvětovým obratem přes 750 miliónů eur povinnost zveřejňovat základní účetní data rozdělená podle jednotlivých zemí, tzn. příjmy, zisky, počet zaměstnanců nebo výši odvedené daně. Bylo by tak snadno zjistitelné, která firma vyvádí zisky do daňových rájů a neplatí svůj spravedlivý podíl v jednotlivých zemích, tedy i v České republice, a my bychom mohli vidět, o kolik nás ta která firma ochuzuje. Zároveň by nedošlo ke snížení konkurenceschopnosti těchto firem ani k nepřiměřené administrativní zátěži, jelikož návrh žádá zveřejnění pouze základních účetních údajů a platil by celoevropsky. Řada firem tyto údaje již zveřejňuje. Jenom bych chtěl připomenout, že tento návrh veřejného vykazování příjmů už leží na úrovni unijní déle, ale z nějakých procesních důvodů doteď se o něm vždy mělo rozhodovat na Ekofinu, kam jezdí paní ministryně, ale tam je vyžadována jednomyslnost, kdežto na tom COMPETu stačí kvalifikovaná většina a tudíž bychom mohli ty daňové evropské ráje přehlasovat.

A teď ještě proč to nevadí, že to je opravdu jen procesní záležitost, že skutečně nejde o nějakou daňovou směrnici, ale jenom o účetnictví, čili je naprosto legitimní podle názoru Pirátů o tom hlasovat právě na tom COMPETu, kde bychom mohli přispět jako Česká republika k tomu, aby se bojovalo proti daňovým rájům.

Stanovisko české vlády, pokud vím, bylo neutrální resp. to vyjádření bylo takové, že česká vláda to podporuje věcně, ale právě jsme nezjistili úplně jasně, jestli procedurálně budeme hlasovat přímo aktivně pro to zařazení na tom COMPETu. Proto já bych chtěl, aby Poslanecká sněmovna vyzvala vládu, aby to proaktivně pomáhala tlačit a aby hlasovala pro ten návrh public country-by-country Reporting.

Nyní tedy načtu to usnesení. Je velmi jednoduché, má dva body: Poslanecká sněmovna za prvé vyzývá vládu, aby aktivně bojovala proti daňovým únikům nadnárodních korporací a zvýšila tak daňové příjmy státního rozpočtu, za druhé žádá vládu, aby na jednání Rady EU podpořila návrh tzv. public country-by-country Reporting, který významně zvýší účetní transparentnost velkých firem.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, to je ode mne vše. Prosím, zvažte podporu tohoto doprovodného usnesení k rozpočtu. Já vám děkuji za pozornost.

