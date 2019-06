Kordová Marvanová: Městský bytový fond by se neměl levně privatizovat

Tento krok je v souladu s programovým prohlášením koalice, kde jednotlivé kluby konstatovaly, že v rámci problematiky zvýšení dostupnosti bydlení si Praha nemůže dovolit dále snižovat počet obecních bytů.

Privatizace u domů, kde již město v minulém volebním období zahájilo kroky vedoucí k privatizaci, bude dokončena dle stávajících pravidel. Bude zachován jak způsob prodeje po technologicky-funkčních celcích, tak i způsob naceňování domu. „Panuje koaliční shoda i na tom, že si město ponechá dispozice k 68 prázdným bytům v domech určených k privatizaci. Do konce srpna zpracuji doplňující usnesení, které konkrétně vyřeší ukotvení dispozičních práv města k těmto prázdným bytům,“ říká radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Svůj názor na privatizaci městských bytů vyjádřila i radní Hana Kordová Marvanová, v jejíž gesci je rovněž podpora bydlení: „V otázce privatizace městského bytového fondu jsem zastáncem názoru, že by se neměl levně privatizovat. Obyvatelům domů určených k privatizaci bylo slíbeno, že privatizace bude dokončena. Považuji proto za správné dokončit to, co bylo slíbeno, což je v souladu s principem legitimního očekávání obyvatel domů určených k privatizaci."

Proces privatizace by podle schváleného usnesení pražských zastupitelů měl být dokončen do konce tohoto roku. Privatizace bytových domů, kde žádný krok směřující k prodeji ze strany města nebyl učiněn, dokončena nebude, s odkazem na stávající koaliční smlouvu: „Nárůst nabídkového nájemného nejvíce zatížil skupiny nájemců s nižšími příjmy, zejména seniory a neúplné rodiny s dětmi. Praha přitom disponuje jen malým počtem vhodných bytů, které může použít k pomoci lidem, kteří na vlastnické či nájemní bydlení za tržních podmínek nedosáhnou. Praha si proto už nemůže dovolit dále snižovat počet obecních bytů privatizací.“ V koaliční smlouvě je také uvedeno: „Další privatizace bytového fondu nebude nadále podporována – stávající bytový fond je třeba použít pro dostupné nájemní bydlení stávajících nájemníků a Pražanů, kteří budou podporu v bydlení potřebovat.“

Domy zůstávající v majetku města čeká rekonstrukce. „Stávající nájemníci mají obvykle nájemní smlouvy na dobu neurčitou a platí nevysoké nájemné, tudíž na tom pořád budou mnohem lépe než většina Pražanů, ačkoliv nebudou moci byty zprivatizovat. V domech, které se nebudou privatizovat, je celkem 183 prázdných bytů, které město po rekonstrukci bude moci obsadit nájemníky a pomáhat tak k řešení nedostupnosti bydlení v Praze,“ dodává radní Zábranský.

