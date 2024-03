Kordová Marvanová (STAN): Hazardní firmy našly bohužel zastání

reklama

Konec hazardu a heren v Praze je na dohled. Nyní končí poslední licence na automaty na základě vyhlášky, kterou se nám podařilo prosadit v roce 2020. Bohužel do poslední chvíle některé hazardní firmy tlačí na pražské zastupitelstvo, aby vyhlášku změnilo a umožnilo návrat automatů a heren.

Zatím většina to odmítla. Hazardní firmy našly bohužel zastání u ÚOHS a nečekaně i u Ministerstva vnitra. O pozadí těchto tlaků a hazardních firem, propojených dokonce na byznys z Ruska, píše Matěj Hollan ZDE. Je to alarmující a stojí za to si to přečíst!

JUDr. Hana Kordová Marvanová BPP



