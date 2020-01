Kordová Marvanová (STAN): Hra na různých technických zařízeních je jednou z nejnebezpečnější forem hazardu

Radní pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení Hana Kordová Marvanová rozeslala starostům městských částí k připomínkám návrh nové obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování hazardních her na území hlavního města Prahy. Jejím přijetím by se aktuální stav změnil v tom, že by na území celého hlavního města byl zrušen dosavadní systém adresních míst, kde je povoleno provozování hazardních her, a plošně by byla všude zakázána tzv. technická hra.

Problematiku hazardních her upravoval s účinností od 18. května 1990 zákon o loteriích. V roce 2007, vzhledem k nekontrolovatelnému nárůstu hazardu na území Prahy, přistoupilo město poprvé k regulaci loterií a jiných podobných her přijetím obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb., která stanovila místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje.

„Tato vyhláška prošla řadou změn až do dnešní podoby. Kromě toho byl v roce 2016 přijat zákon o hazardních hrách, který přinesl především zásadní změny v oblasti rozšíření kompetencí obcí, dále pak vyloučil možnost provozovat hrací automaty, u kterých nebyl možný online dozor ze strany dozorových orgánů, a také zrušil možnost provozovat hazardní hry v restauracích. Nově pak zakázal reklamu hazardních her na budovách, v nichž se nachází herní prostor. V současnosti jsou podle platné obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy stanovena místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a opatření k omezení jejich propagace,“ říká radní Hana Kordová Marvanová.

Výsledky regulace provozování hazardních her na území hlavního města jsou markantní. Od roku 2007, kdy došlo k první regulaci, se počet tzv. adresních míst, kde je povoleno provozovat hernu či kasino, snížil o devadesát procent a významně se zkultivoval vnější vzhled provozoven. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže však upozornil na to, že stávající systém adresních míst je v konfliktu se soutěžním právem, a tedy je třeba od systému adresních míst ustoupit. Z tohoto důvodu přišla radní Hana Kordová Marvanová s návrhem nové vyhlášky, který od myšlenky adresních míst upouští a místo toho plošně zakazuje tzv. technickou hru, tedy hru na loterijních videoterminálech.

JUDr. Hana Kordová Marvanová STAN



„Hra na různých technických zařízeních je jednou z nejnebezpečnější forem hazardu, na niž se vážou další negativní společenské jevy. Proto jsme už ve svém programovém prohlášení deklarovali, že ji chceme zcela potlačit, a tímto svůj volební slib plníme,“ dodává radní Kordová Marvanová.

Vyhláška naopak umožňuje provozování živých her v kasinech za účasti krupiéra. Městské části si ale budou moci jako doposud zvolit i variantu tzv. nulové tolerance hazardu, to jest plošný zákaz provozování všech hazardních her na území celé městské části. Hlavním cílem vyhlášky je omezení negativního vlivu hazardních her a ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob před důsledky plynoucími z účasti na hazardních hrách.

I přes pozitivní směřování tohoto návrhu nejsou postoje městských částí k této úpravě jednotné, mimo jiné i proto, že výnosy daní z hazardních her nejsou zanedbatelné. Radní Kordová Marvanová z tohoto důvodu již na začátku prací na vyhlášce oslovila městské části.

„Nejprve jsme od městských částí shromáždili informace, abychom získali představu o tom, kolik je kde adresních míst a jak vlastně celý problém vnímají. Pak jsme se sešli, abychom si osobně své postoje vysvětlili. Názory jsou – jak se dalo očekávat – různé, od nulové tolerance až po poměrně liberální postoj. Proto se také se zástupci městských částí chci ještě jednou během připomínkového řízení sejít a dát jim prostor k vzájemné diskusi,“ upřesnila Hana Kordová Marvanová.

