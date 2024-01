Korselt (TOP 09): Quo Vadis Liberec?

S příchodem nového roku se otevírá prostor pro zamyšlení nad rokem, který již zašel za obzor minulosti. Je to čas, kdy v nás rezonuje ozvěna uplynulých měsíců a my s nostalgií hodnotíme jejich odkaz. Současně je to ale i doba, kdy s nadějí hledíme vpřed s přáním, ať jsou dny příští plné inspirace a odvahy objevovat nejen to, co nás čeká, ale i to, co můžeme sami vytvořit.

Jednou z prvních zpráv, které jsme mohli na počátku roku číst, byla úvaha agentury Bloomberg, že se Česko může kvůli nástupu elektromobility stát „Detroitem Evropy“. Ano, v průběhu posledních desítek let se v našem regionu Liberecka a Mladoboleslavska stal automobilový průmysl se svými výrobními závody a dodavatelskými řetězci dominantním sektorem ekonomiky. A nástup elektromobility zcela jistě představuje pro tento průmysl zásadní strukturální změny, které mohou být pro řadu firem likvidační. Přetváření průmyslu může reálně vést k rozsáhlému propouštění pracovníků, což vyžaduje proaktivní hledání řešení k minimalizaci sociálních dopadů, jako je například rekvalifikace pracovní síly.

S příchodem umělé inteligence (AI) se objevuje potenciál pro nový rozvojový motor a tím je kreativní průmysl. Umělá inteligence je často vnímána jako nástroj pro automatizaci a efektivitu, ale její vliv sahá daleko za hranice tradičních průmyslových aplikací. V kreativním sektoru může AI sloužit jako nástroj pro rozšíření lidské kreativity a inovace. Algoritmy strojového učení jsou schopné analyzovat velké množství dat, rozpoznávat vzory a generovat nápady, které by mohly inspirovat umělce, designéry, hudebníky a další tvůrce. V oblasti reklamy AI umožňuje vytvářet personalizované a cílené kampaně, které oslovují konkrétní publikum s přesností, jež byla dříve nemyslitelná. Ve vydavatelství může AI pomoci při analýze čtenářských preferencí a predikci trendů, což vede k lepšímu rozhodování o tom, které knihy vydat. V audiovizuálním průmyslu mohou AI nástroje pomoci s editací videa, efekty a dokonce s tvorbou scénářů. Využití AI v kreativním průmyslu může vytvořit nová pracovní místa a přilákat talent, který by jinak hledal příležitosti v zahraničí. AI může napomoci k vytvoření ekosystému start-upů, digitálních studií a inovačních hubů, které by mohly regionálně konkurovat i na mezinárodní scéně. Jednou z největších výzev při integraci AI do kreativního průmyslu je obava z toho, že stroje nahradí lidské tvůrce. Nicméně, realita může být mnohem optimističtější. AI není náhradou za lidskou kreativitu, ale nástrojem, který ji může rozšířit.

Spolupráce mezi AI a lidskými tvůrci může vést k nevídaným formám umění a inovací. Pro maximalizaci potenciálu AI je nezbytné investovat do široké škály vzdělávacích programů a tréninků, které připraví pracovní sílu na efektivní práci s novými technologiemi. To zahrnuje vzdělávací příležitosti od základní umělecké výchovy až po středoškolské, postgraduální a univerzitní kurzy, zejména na technických fakultách. Významně nám mohou pomoci i aktivity spojené s mezinárodním festivalem Anifilm, který již pátým rokem působí právě v Liberci a který představuje významnou platformu pro rozvoj kreativního průmyslu. Díky přítomnosti zahraničních hostů a porotců se otevírají dveře pro mezinárodní spolupráci. Není třeba vyrážet do světa, složitě hledat partnery, ten svět přijíždí pravidelně do Liberce. Máme tedy výjimečnou příležitost učit se „doma“ a přímo od těch nejlepších. Pokud se nám tedy podaří rozvíjet sektory s vysokou přidanou hodnotou, jako je právě kreativní průmysl, nemusíme se nutně stát „Detroitem“ Evropy, jak varuje agentura Bloomberg. V Liberci již existuje silná alternativa, která jasně definuje jeho budoucnost.

ROBERT KORSELT, PŘEDSEDA RO TOP 09 LIBEREC

