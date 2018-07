Korytář (ZpL): Lesní koupaliště opět slouží veřejnosti

Vstup do areálu je zdarma, k dispozici je zde občerstvení i toalety. Provozní doba areálu je od 7 do 22 hodin. Nejedná se přitom o klasické koupaliště, ale o volnočasový areál „Lesní koupaliště“ s vodní plochou. Podobně jako Vesecký rybník nebo Harcovská přehrada. “Jsme v cíli první etapy. Hledali jsme co nejlepší variantu, která nebude stát městskou kasu zbytečně moc peněz a bude respektovat tvář i historii tohoto místa. Z reakcí mnoha Liberečanů vidím, že Lesák je pro mnoho z nich srdeční záležitost, a jsem proto rád, že se nám podařilo dotáhnout první etapu do zdárného konce,“ říká Jan Korytář, náměstek primátora.

Cesta k otevření koupaliště nebyla jednoduchá, v posledních měsících šlo již o otevřený boj mezi členy vedení města zvolenými za Změnu a kolegy za exANO a Ivanem Langrem od Starostů, kteří se snažili projekt za každou cenu zastavit nebo zkomplikovat. Součástí antikampaně byly i uměle vytvoření aféry „Zavraždění desítek žab náměstkem Korytářem“ - autor Ivan Langr, nebo „Navážení pitné vody do Lesáku za peníze města“ - autorská spolupráce Tibor Batthyány (exANO) a Petr Židek (ODS).

„Chci proto poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se na projektu podíleli a nevzdali to. Nepracovali jsme v jednoduchých podmínkách, ale podařilo se zdolat všechny překážky a věřím, že to Liberečané ocení a že se Lesní koupaliště opět stane oblíbeným cílem pro trávení volného času. Vzhledem k tomu, že máme již 5500 podpisů pro konání referenda, tak věřím, že prosadíme i obnovu nedalekého lesního amfiteátru,“ dodává Korytář

Návštěvní řád neumožňuje vstup psům ani kouření v celém areálu a platí zde i zákaz reprodukované hudby, aby zde pro návštěvníky zůstalo i do budoucna klidné místo v přírodním prostředí. Areál budou mít ve správě Komunitní práce Liberec, které se také podílely na jeho obnově, což ušetřilo městu nemalé peníze. Náklady dosud činily cca 7,4 mil. Kč. Jedná se zhruba o jednu tisícínu výdajů města za toto volební období.

“Lesák” ve zkratce…

Lesní koupaliště, rozestavěné za 2. světové války, dokončil po roce 1945 Národní tělovýchovný výbor v Liberci. Vzniklo zde zázemí, převlékárny, restaurace a zejména padesátimetrový bazén se šesti plaveckým drahami a brouzdalištěm. Od roku 2007 byl však areál uzavřen, v roce 2010 vyhořel a od té doby již jen chátral.

Po volbách v roce 2014 jsme začali s jeho obnovou. Bylo nutné prověřit stav hráze, vydatnost přítoků, připravit projekt rekonstrukce, získat potřebná povolení, zajistit dodavatele a překonat mnoho překážek. Povedlo se.

A budoucnost? V další etapě chceme obnovit i navazující zázemí, vybudovat zde wc, šatny, hřiště, občerstvení, klubovnu a sídlo pro městské lesy a u ZOO menší parkoviště. Součástí naší vize je i venkovní sauna s celoročním provozem. Celý areál bude mít samozřejmě svého správce, který bude zajišťovat pravidelnou údržbu.

