Koten (SPD): Jedni a titíž loutkovodiči

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Vláda svým usnesením na konci roku 2017 uložila Ministerstvu vnitra zpracovat návrh na komplexní rekodifikace legislativy týkající se nakládání se zbraněmi a municí.

Ministerstvo úkol nakonec splnilo tak, že zpracovalo zcela nové čtyři návrhy zákonů, a to zákon o zbraních, o munici změnového zákona a zákona o nakládání se zbraněmi. Ale tento návrh byl tak dlouhý, že je spíše znám jako nadstavbový zákon. Důvodem pro zpracování návrhu onoho nadstavbového zákona byla obecně se zhoršující bezpečnostní situace ve světě a v Evropě v důsledku změny její demografické struktury. Její západní části tedy zvlášť. U nás v České republice je ještě komplikovaná stárnutím generace, která byla, alespoň z té mužské části, schopna ovládat zbraň jako základní dovednost získanou při absolvování základní vojenské služby.

Přestože platná legislativa, například zákon 110/1998 Sb., v článku 3 odst. 2, umožňuje i fyzické osobě uložit, aby se podílela na zajišťování bezpečnosti ČR, však bez toho, aby taková osoba disponovala potřebnými dovednostmi, nemá pro ČR takové ustanovení potřebný význam. A právě z tohoto důvodu bylo navrženo, aby byl tímto zákonem vytvořen na ryze dobrovolné bázi, systém střelecké přípravy, kde by občané mohli získat potřebné dovednosti využitelné pro možné plnění úkolů, a to při zajišťování bezpečnosti ČR a samozřejmě i bezpečností jejich samotných a jejich blízkých.

Návrh tohoto zákona úspěšně prošel mezirezortním připomínkovým řízením a na sklonku roku 2019 bylo z fungování jak vlády ČR, tak Poslanecké sněmovny ČR, tedy i bez koronavirové krize jasné, že bude problém celý balík zbraňových zákonů připravovaných Ministerstvem vnitra, projednat do konce volebního období. Proto poslanci napříč politickým spektrem, s vědomím významu návrhu pro bezpečnost ČR, původní návrh Ministerstva vnitra přepracovali, a to zejména, co se týká terminologie tak, aby korespondoval se současným zákonem o zbraních, tedy zákonem 119/2002 Sb. Předložili jej tedy v podobě tisku 669, jako svůj poslanecký návrh.

Návrh měl projít prvním čtením již v lednu, ale to se bohužel nestalo pro nepřítomnost pana ministra. A nestalo se tak ani v únoru pro jisté legislativní indispozice, zde ve Sněmovně. Pak přišel virus a první čtení proběhlo až v červnu, kdy byl návrh přikázán k projednání výboru pro bezpečnost. Ještě před vlastním projednáním textu návrhu zákona výborem pro bezpečnost, tento výbor požádal Ministerstvo vnitra o zpracování návrhu prováděcí legislativy, tedy nařízení vlády, tak aby poslanci byli schopni udělat obrázek po reálném fungování připravovaného systému střelecké přípravy. Příslušný návrh Ministerstva vnitra zpracovalo a postoupilo poslancům.

Z toho, jak je návrh z prováděcího předpisu koncipován, vyplývá, že praktické fungování systému střelecké přípravy nebude žádnou formalitou, ale bude garantovat skutečnou odbornou kvalifikaci absolventů, a to jak v praktické rovině, tak v oblasti teoretické. A co je důležité, bude obsahovat i vzdělávací segment v oblasti deeskalace konfliktu tak, aby bylo případné použití zbraní minimalizováno. V rámci přípravných konzultací k textu návrhu bylo poukázáno na určitou nejasnost významu aprobace pro získání práva nakládat se zbraní, v jejímž ovládání byl absolvent školen - v § 7 návrhu tento nedostatek odstranil poslanec Jiří Mašek svým pozměňovacím návrhem. Stejný poslanec ošetřil i pozměňovacím návrhem situaci, kdy by zákon mohl vstoupit v účinnost až v průběhu roku 2021.

Text návrhu ve znění pozměňovacích návrhů poslance Maška nejeví vady, které by mohly být překážkou jeho úspěšného projednání Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, a to včetně tolikrát omílaného znění § 3, onoho zákazu vytváření ozbrojených skupin, které by chtěly se zbraní, resp. s jejich použitím, naplňovat své politické nebo náboženské či podobné cíle. To, že žádné ozbrojené politické bojůvky či náboženskou policii šaríu u nás připustit nemůžeme, by měli asi chápat všichni. A měli by to chápat i přes úmyslné rozeštvávání s použitím nejrůznějších manipulací výkladů tohoto ustanovení návrhu. Nemohu se zbavit přesvědčení, že loutkovodiči těch, kteří na pokyn manipulují s veřejností a vyvolávají neklid ve vztahu k ustanovení § 3 a loutkovodiči těch, kteří ukládají svým výkonným elementům nálepkovat SPD jako extrémistickou stranu, jsou jedni a titíž. Děkuji.

