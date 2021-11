Koten (SPD): Nejste schopni akceptovat názor víc jak půl milionu voličů

reklama

Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Vím, že je poměrně pozdní hodina, nicméně považuji za velmi důležité se na toto téma vyjádřit. Anketa Jste pro zavření hospod a restaurací? (Ptáme se od 10. 11. 2021) Ano 18% Ne 66% Nevím / Je mi to jedno 16% hlasovalo: 8814 lidí

Jak jsme tady všichni tak přítomní, tak jsme složili slib poslance. Ten slib poslance je, že budeme bránit do posledního dechu zájmy našich voličů. Je to velmi důležité, protože my tady nemáme bránit zájmy Evropské unie, Evropské komise nebo jiných států. My tady musíme bránit zájmy českých občanů, protože pro nás má být jako na prvním místě vždy občan České republiky. Ten zájem je jednoznačný. My tady nyní prožíváme takovou menší energetickou krizi. Na tento problém se zadělalo již před dávnou dobou. Je to doba, kdy se liberalizoval trh s energiemi a dovolilo se soukromým firmám, které byly naprosto mimo kontrolu státu obchodovat s energiemi v tomto našem státě.

Jaké důsledky to přináší nyní? Tak si spotřebitelé např. Bohemia Energy užívají plnými doušky. Já si myslím, že zájmy občanů České republiky by měly být skutečně nadřazeny jakýmkoliv zájmům politických stran, zájmům lobbistických skupin a zájmům jakýchkoliv nadnárodních společností. Já si osobně myslím, že co se týká zastupitelské demokracie, tak myslím si, že dokonce i pan Stanjura tady hovořil o poměrném zastoupení všech stran v orgánech Poslanecké sněmovny. To, že tady na základě nějakých predikcí Ministerstva vnitra, které bylo dříve vedeno ministrem Janem Hamáčkem a jeho tendenčních zpráv o extremismu a předsudečné nenávisti, tak mnoho politiků, kteří nebyli účastni na výboru pro bezpečnost, například ze září tohoto roku, tak oni ani nemohou vědět, že ty zprávy byly napsané naprosto tendenčně a že ty údaje, které tam byly uvedeny, jakože SPD využívá jakési extremistická témata, takže se nezakládají na pravdě.

Ministerstvo vnitra totiž, vedené ministrem Janem Hamáčkem, se odvolávalo na zprávu Bezpečnostní informací služby a tvrdilo, že informace o extremismu tam zařazovalo právě na popud a na zprávy Bezpečnostní informační služby. My v tom září jsme si pozvali ředitele Bezpečnostní informační služby plukovníka Michala Koudelku na jednání výboru pro bezpečnost. A on se přímo na jednání výboru pro bezpečnost dozvěděl v přímém přenosu o tom, že úředníci Ministerstva vnitra ho využívají jako jakési alibi, aby SPD mohli uvádět jako stranu, která využívá extremistická témata. Musím říct, že tak rozčíleného ředitele Bezpečnostní informační služby, když zjistil, že jakýsi ministerský úředník na Ministerstvu vnitra ho využívá jako alibi, proto aby psal nesmysly do zprávy Ministerstva vnitra o extremismu a předsudečné nenávisti, tak v takové nepohodě jsem ho v životě neviděl.

Takže si tady skutečně vyprošuji, dámy a pánové, aby ještě někdy někdo, pokud to nikdo neví, tak aby tady vykládal do médií, že SPD je jakousi extremistickou stranou, protože to tak skutečně není. Já si myslím, že v této Sněmovně má každý právo na názor a já budu ten první, který budu bránit právo každého z vás, kteří tady sedíte, tak budu vždy hájit to právo, abyste zde mohli vystoupit a abyste mohli říci svůj názor, protože to je základem parlamentní demokracie. Jsem velmi rád, že jsme tady přítomni tak v hojném počtu, protože myslím si, že je to velmi důležité. A velmi důležité je, aby i těch víc jak půl milionu voličů mělo svého zástupce v tak důležitém orgánu, jako je vedení Poslanecké sněmovny.

V případě, že tady budete využívat svou aroganci moci, protože máte přece jenom 108, tak to bude jasný signál, že všechny ty řeči, které jste tady říkali v minulém volebním období o tom, jak zastupujete tady demokracii a že jste jedinou demokratickou silou tady v té Poslanecké sněmovně, tak to bude jenom plivnutím do tváře všech voličů, kteří volili hnutí SPD. A samozřejmě to leccos vypoví i o vás samých, že prostě nejste schopni akceptovat názor toho víc jak půl milionu voličů a že jim prostě chcete upřít jejich práva. Myslím si, že hlas každého voliče v České republice má naprosto stejnou váhu. Je to jednoznačné. Takže doufám, že ještě na poslední chvíli se vzpamatujete a podpoříte našeho kandidáta na místopředsedu Sněmovny. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad SPD.)

