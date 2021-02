Koten (SPD): Nouzový stav přináší poměrně dost sociálních dopadů

reklama

Dobrý pozdní večer, dámy a pánové, kolegyně, kolegové,

já to nechci dále protahovat, ale skutečně mi to nedá, abych se k tomu nějakým způsobem nevyjádřil.

Máme tady šestou žádost o prodloužení nouzového stavu a my vždycky jsme chtěli nějaké odůvodnění, proč atd. Ale ta opatření se nám mnohdy zdála nelogická a bohužel i většině obyvatel České republiky připadala nelogická. Protože například provoz vleků nebyl obnoven, nicméně těch lyžařů na svazích je ještě daleko více než by tam bylo normálně a shlukují se na různých místech, protože vleky nejezdí, takže se tam různě zdržují, hovoří spolu, protože si potřebují odpočinout apod. Takže tím opatřením, že se nepovolily vleky, v podstatě vláda absolutně ničeho nedosáhla.

Nám se skutečně nechce tady prodlužovat nouzový stav. My jsme pro to nikdy nehlasovali. A já to vnímám jako takový bianko šek vládě, protože v podstatě vždycky po tom prodloužení se nic moc tak zásadního nestalo.

Já jsem měl dnes v ranních hodinách poměrně zajímavý telefon od mého kamaráda, ředitele základní školy v Krucemburku. Říkal mně: Hele, to už snad není možné, já jedu do práce a teď koukám na rybník a na rybníce je asi 60 dětí a bruslí tam. Ale do školy chodit nemůžou.

Já vím přesně, jaká je dispozice té základní školy, protože jsem tam chodil. Je to obrovská budova s obrovskými chodbami, tak jako většina škol, které byly postaveny v minulém století. A ten návrh, který mi dával, tak je: Prosím tě, pošlete ty děti už konečně do škol! Distanční výuka je pro nás šílená, děti se nedokážou absolutně soustředit. A my jsme schopni zajistit, aby ty děti chodily třeba týden do školy a týden měli distanční a prostřídalo se to, aby koncentrace dětí ve škole nebyla taková. Předpokládám, že to jde udělat ve všech školách. A u těch malotřídek, kde je deset dětí ve třídě, tak tam si myslím, že to není vůbec problém dodržet.

akže já bych se skutečně zaměřil na to, abychom děti vrátili zase do školy. A rodiče, kteří musejí hlídat menší děti doma a nepracují, naopak musejí být placeni ze státního rozpočtu různou formou, tak pojďme je opravdu vrátit zpátky do školy. Myslím si, že ředitelé škol jsou už natolik zkušení, že dokážou udělat taková opatření, aby v těch školách nedocházelo k něčemu jinému než může dojít právě v těch prostorách, kde se děti scházejí mimo školní výuku, naprosto neorganizovaně a navíc jim v tom nikdo nedokáže zabránit ani dát nějaká pravidla. Co se týká povinných testů, pokud by to byly testy ze slin, tak asi s tím nemá absolutně nikdo problém, ale co jsem se bavil s rodiči malých dětí, tak si rozhodně nepřejí, aby jim někdo něco strkal do nosu. A už vůbec ne někdo nekvalifikovaný, protože to může způsobit daleko větší škody.

Ten nouzový stav tady přináší poměrně dost sociálních dopadů, ať už je to na rodiny, na podnikatele. A některé skupiny, které podnikají v určitém oboru, tak buď zkrachovaly, anebo jsou těsně před krachem. Dá se říct, že lidé si opět poradili, protože pokud jsou zavřené restaurace, tak sousedi se domluví, koupí si soudek, sejdou se u někoho v garáži a tomu kýženému distančnímu odstupu, který jsme byli schopni alespoň nějakým způsobem vyhovět v restauracích, kde byly stoly po čtyřech a byly tam nějaké mezery mezi a lidé se tam chodili hlavně najíst, tak to jsme opustili. A bohužel nyní přijde poměrně velká vlna jednak krachů majitelů těchto nemovitostí, protože nejsou schopni už financovat energie, které jsou potřeba v zimě na to, aby mohli vytápět. A bohužel podpora z těch různých Covidů, která se tady přijímala, tak jim nepomůže, protože tam bylo to pravidlo, že nesmějí dlužit ani korunu, aby si dosáhli na tu podporu, což tedy skoro po třičtvrtě roce nebo za chvíli už to bude rok, co se tady střídají různé nouzové stavy a lockdowny, tak se není čemu divit, protože ty rezervy, které lidi měli, tak spotřebovali v loňském roce v té první polovině roku. Pak si mysleli, že už to je konečná, že už je všechno vyřešené, ale bohužel není to vyřešené a bude to souviset s osobními bankroty, bude to souviset s insolvencemi, bude to souviset s tím, že lidé nemají z čeho platit hypotéky. A i z tohoto důvodu není možné trvat dál na nějakém omezování a zavírání ekonomiky.

Navíc nevím, komu to slouží, komu to neslouží, ale už tady probíhají takové to skupování od majitelů restaurací a majitelů nemovitostí, hotelů a podobně, tak se tady nabízejí ceny výrazně pod cenou, že to někdo koupí. Tak nevím, k čemu to tedy má sloužit.

Já bych tady ještě upozornil na poměrně laxní přístup krajské hygienické stanice, nebo hygienické stanice, která má na starosti testování v mém kraji. Jednalo se o případ nákazy v domě s pečovatelskou službou, já ho tady úmyslně nebudu jmenovat. Ale až na několikátou urgenci tam hygienická služba byla schopná poslat někoho, kdo by ty ležící důchodce otestoval, jestli mají covid nebo nemají covid. To si myslím, že je naprosté selhání. Aby týden nebo 14 dní museli čekat na to, než je někdo přijde otestovat, protože jsou naprosto na okraji zájmu kohokoliv, protože už jsou vlastně neproduktivní a leží tam jenom kvůli tomu, aby tam snad zemřeli, tak to si myslím, že je naprosto nepřijatelná situace.

Na včerejší schůzi, i na schůzích předchozích, tady od kolegů zaznívalo, že vakcíny tady musíme mít tedy jenom od těch výrobců na západ od nás. Tak, prosím vás, co tady dělala tedy Evropská unie, že nezajistila centrálně, jak chtěla, vakcíny, aby tedy Česká republika měla dostatek vakcín. Ještě nám tady někdo bude zakazovat, abychom si tu vakcínu nemohli objednat od nějakého alternativního výrobce jenom kvůli tomu, že je tady nějaká ideologická bariéra? Já si myslím, že tady to není snad o ideologii, tady to je o tom, že chceme těm lidem, kteří se skutečně chtějí nechat očkovat, dát možnost si vybrat jednak očkovací látku a jednak, aby vůbec ta očkovací látka byla. Takže tady si myslím, že nějaká ideologie je naprosto lichá. Nehazardujme, proboha, se zdravím našich občanů. Někdo se očkovat nechce, prosím, ať má tu svobodu, ať se neočkuje. Pokud je to silný jedinec a je si jistý, že je zdráv a neonemocní, je to jeho volba. Ale já jenom doufám, že vládě se podaří zajistit vakcíny a je úplně jedno, z jaké světové strany. A doufám, že tedy všechno zůstane na svobodě těch, kteří se chtějí očkovat, tak se budou moci očkovat. A kdo to bude odmítat, je to samozřejmě jeho plné právo.

Takže, dámy a pánové, děkuji za pozornost a, prosím, nehazardujme se zdravím našich spoluobčanů a konečně otevřeme ekonomiku, protože lidé, kteří jsou pořád doma v karanténě, nebudou vytvářet žádné daňové příjmy a může to dopadnout tak, že se stát bude daleko více zadlužovat.

Děkuji za pozornost.

