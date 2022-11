Koten (SPD): Očekával bych, že rozpočet bude více reflektovat energetickou bezpečnost

reklama

Vážené dámy, vážení pánové,

já bych se tady dotkl několika oblastí, které jsem tedy nezachytil v tomto návrhu rozpočtu na rok 2023, a zejména mi tam chybí energetická koncepce České republiky. Pokud bychom nějakým způsobem zapracovali koncepci ve vlastnictví kritické infrastruktury státu tak, aby tedy bylo možné částečně vykoupit nebo úplně vykoupit minoritní akcionáře ČEZu, to si myslím, že by to byl poměrně dobrý nástroj pro to, aby tedy stát jako stoprocentní vlastník tohoto podniku mohl efektivně regulovat ceny energie, tedy elektrické energie, pro české občany.

Dále jsme si tady z těch minulých dob, tedy za vlády Mirka Topolánka, zažili liberalizaci trhu s energiemi, nejenom tedy elektřiny, ale samozřejmě i plynu a stát se tady zbavil samozřejmě zásobníků, plynové infrastruktury a podobně. Takže bych očekával, že v návrhu rozpočtu vzhledem k situaci, kterou tady máme, tak že vláda vytvoří nějakou energetickou koncepci pro Českou republiku pro následující roky.

Co se týká zásobníků, tak ty byly tedy na prodej. Já jsem tady z tohoto důvodu interpeloval jednak ministra průmyslu a obchodu, a jednak pana premiéra, ale zatím nemám žádné další informace, jestli s tím vláda počítá do dalšího období či nikoliv. Vytvořil jsem pozměňovací návrh, který tedy tady byl načten v druhém čtení, je tedy veden jako sněmovní dokument 1621, tak pak vás budu tedy žádat o jeho podporu. Jedná se tady o to, že Národní ekonomická rada vlády doporučila vládě snížit počet příslušníků Policie České republiky o tři tisíce tabulkových míst.

My již v této době máme podstav zhruba 4-5 tisíc policistů a vzhledem k migrační krizi, která je minimálně čtyřnásobná, pětinásobná oproti roku 2015, tak si myslím, že to je krok velice špatným směrem, a naopak ten můj pozměňovací návrh řeší přímo v kapitole Ministerstva vnitra, uvnitř přesun prostředků, například tedy jako platby do zahraničí za to, že nám někdo hlídá hranice nebo vnější hranici schengenského prostoru, ale jak vidíme, tak to nefunguje. Takže tyto prostředky, které jsou směrovány tímto směrem, tak právě je převádím do platů příslušníků policejních sborů. A myslím si, že i vzhledem k vytíženosti Policie České republiky naopak by se tedy měly začít dařit více nábory a ti policisté by měli cítit, že stát je bude v jejich práci podporovat.

Osobně si myslím, že všechny ty věci, které se nyní dějí, já bych to úplně nesváděl všechno na ten jeden důvod, ale začalo to samozřejmě Green Dealem - nepovedeným, zpackaným, kdy si Německo vypnulo několik jaderných elektráren, které byly poměrně zánovní, a samozřejmě ta elektřina na trhu chybí.

Já jsem tady poslouchal pana ministra financí, který říká, že v podstatě žádné scénáře z toho, před kterými tady opozice varovala, se vlastně nestaly. Ale já si myslím, že občané této republiky, že už jim chodí ty nové složenky na nové zálohy energie s tím, že ty další nové složenky přijdou zase po Novém roce, protože prostě ten cenový strop, který byl stanoven na energie, to zastropování, tak je velmi, velmi vysoký a je to několikanásobek částky, kterou byli schopni a občané a firmy platit. Takže to se samozřejmě stane, ale vy máte zatím ještě štěstí, že ty složenky nepřišly některým lidem, kteří měli fixace, už nyní.

Co se týká zavírání podniků, tak je skutečně nemusíte zavírat, protože každý podnik, který bude ekonomicky neefektivní z důvodu vstupů a vstupních cen energií, tak buďto omezí výrobu, to už tady kolegové říkali, anebo tedy zavře nebo začne propouštět pracovníky, které tedy nebude potřebovat, protože nebude mít takový odbyt. Ta konkurence na trhu díky energiím samozřejmě klesne a dotkne se to všech oborů, bohužel včetně potravinářství. Takže mohou zavírat mlékárny, mohou zavírat další podniky, které se zabývají zpracováním potravin, a nebude to pěkné. Takže já to vnímám, že my tady posíláme miliardy na bohulibé účely, nicméně bych očekával, že tento rozpočet bude více reflektovat tu energetickou bezpečnost, energetickou vládní koncepci a hlavně tedy potravinovou bezpečnost, protože v případě, že se potraviny zde přestanou v nějakém množství vyrábět a budeme daleko více závislí na dovozech těchto potravin, dá se očekávat, že v okolních státech to bude podobné, tak ta cena samozřejmě vystřelí nahoru, stejně jak už teď potraviny jsou významně dražší, ale může to samozřejmě akcelerovat. Takže skutečně tento rozpočet takhle, jak je postaven, tak mi příliš nedává smysl.

Děkuji za pozornost.

