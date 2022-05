Koten (SPD): Sociální systém pro uprchlíky máme nastaven velmi, velmi štědře

reklama

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře nebo ministři, já z té debaty tady mám někdy trochu pocit, že v podstatě vláda České republiky do jisté míry supluje sociální systém Ukrajiny, supluje vládu Ukrajiny a já tady k tomu budu mít několik poznámek, a myslím si tedy, že vláda České republiky by se především měla starat o to, aby občané České republiky měli energie za dostupné ceny a sociální zabezpečení, aby tedy v první řadě měli občané České republiky.

Nám bylo řečeno dnes na výboru pro bezpečnost, že je v podstatě 44 tisíc ukrajinských příchozích, že se nějakým způsobem integrovalo, zapojilo do pracovního procesu, nicméně víme všichni, že tady byla spousta ukrajinských pracovníků už z dob minulých kteří měli klasické, řádné pracovní povolení, dejme tomu na tři měsíce, a v podstatě vždy ve chvíli, kdy jim skončilo, a do té doby tady platili sociální a zdravotní pojištění v České republice a ve chvíli, kdy tedy jim skončilo, tak celkem plynule přešli do režimu strpění. Co to znamená? Znamená to tedy to, že z těch, kteří zde platili sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, se stali státní pojištěnci, takže v současné době to za ně platí stát.

Já bych byl rád, kdyby Ministerstvo vnitra bylo schopné nějakým způsobem kvantifikovat ten počet, kterých se to týká, protože předpokládám, že Cizinecká policie má databázi těchto lidí, kteří měli pracovní povolení, a samozřejmě je jasné, že v případě, že tomu samému člověku skončilo to pracovní povolení a přešel do toho režimu strpění, tak podle mého soudu je to celkem zjistitelné a dohledatelné.

Dále pan ministr říkal, že zítra jede na jednání do Bruselu a že tedy mu byla přislíbena ta mezinárodní databáze, tedy přístup do mezinárodní databáze lidí, kteří pobírají sociální dávky a jsou tedy z Ukrajiny. Já bych to velmi, velmi přivítal, toto propojení, protože potom by se nestávala ta sociální turistika tak, jak je nám to tady předkládáno v různých médiích a podobně, že tedy ti lidé, kteří přicházejí, si mohou požádat například v Polsku, na Slovensku, v České republice a posléze i v Německu, protože všichni cítíme, že je tady jistá duplicita a myslím si, že toto není účelem, abychom tedy platili jako třetí země nebo čtvrtá země tedy pravidelné poplatky a ještě tedy zdravotní pojištění za státní pojištěnce v České republice.

To, co tady říkal pan poslanec Milan Brázdil, vaším prostřednictvím, samozřejmě je to na úvahu, už tato verze tedy to zkracuje na 180 dní z 360 dní, což je samozřejmě dobře, ale myslím si, že bychom mohli podpořit i těch 90 dní, protože tři měsíce jsou poměrně dlouhá doba a vzhledem k tomu, že spousta těch lidí, kteří sem přijeli, tak přijeli po vlastní ose, i z těch značek vozů, kterými přijeli, tedy zejména tady v Praze, protože jsem zde viděl géčkového Mercedesa, Audi Q7 a podobně, tak si myslím, že by se mohli zapojit do toho pracovního procesu, ale jak tady říkala paní kolegyně před chviličkou, tak v Německu, tam to probíhá tak, že v případě, že někdo tedy přijede autem nad 7,5 tisíce euro hodnoty, tak německý stát se k tomu staví, jaksi k těm dávkám, velice zdrženlivě, doporučí jim, aby to vozidlo prodali a poté tedy, aby teprve žádali, až spotřebují ty prostředky, o ty dávky v Německu.

Takže já si myslím, že my ten systém máme nastaven velmi, velmi štědře a i z toho důvodu pak dochází k organizování nějakých zájezdů ze Zakarpatské Ukrajiny, a potom tady máme problémy na hlavním nádraží v Praze, a posléze potom tedy s relokací těchto lidí z hlavního nádraží do různých městských částí v Praze, kde tedy to je bohužel mnohdy bez souhlasu těch městských částí.

Já si myslím, že ještě tady nebylo řečeno, jak se staví česká vláda k branné povinnosti na Ukrajině, protože tady zůstala spousta bojeschopných mužů, a zajímalo by mě tedy, zda Česká republika nějakým způsobem aktivně brání nebo aktivně podporuje (?) to, aby tedy ti lidé nešli bránit Ukrajinu, protože samozřejmě probíhá tam ozbrojený konflikt, a mě by tedy zajímalo, protože jsem někde zachytil nějaké prohlášení prezidenta Zelenského, že snad tedy přijdou o občanství Ukrajiny v případě, že tedy nebudou bojovat v konfliktu ukrajinsko-ruském, tak že přijdou o občanství. A tak co s nimi tedy bude? Budou potom občany České republiky, nebo budou občané bez občanství, nebo dopadne to jako ve filmu Terminál, kde Tom Hanks byl uvězněn na letišti a nemohl ani tam, ani pryč?

To by mě zajímalo. To jsou si, myslím, celkem relevantní otázky a já ani nevím, jestli tedy těm mužům, kteří nepůjdou bojovat a dostali povolávací rozkaz, ukrajinským, jestli hrozí nějaké tresty potom na území Ukrajiny. Takže myslím si, že to je jenom... není to žádná invektiva, ale chtěl bych skutečně legitimně vědět, je to legitimní otázka, co tedy s nimi potom bude? A speciálně mě zajímá, kolik z těch 64 tisíc lidí, kteří se zapojili do pracovního procesu, kolik jich zde již bylo před začátkem toho konfliktu na Ukrajině. To by bylo všechno. Moc děkuji.

Radek Koten SPD



