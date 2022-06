Koten (SPD): To už se všichni zbláznili?

reklama

Děkuji, pane předsedající.

Před chvilkou tady zaznělo, že Ministerstvo vnitra by mělo mít vyjednanou nějakou výjimku, co se týká nahrazování klasických aut se spalovacími motory elektromobily. Je samozřejmě nad slunce jasné, že policie při plnění svých úkolů a celý Integrovaný záchranný systém musí mít vozidla, která jsou schopná dojet z bodu A do bodu B, aniž by jim došly mezitím baterky. To je první připomínka. Já osobně si nedokážu představit, že záchranáři, kteří jedou k zásahu, zachraňovat život českého občana, budou mít elektromobil a budou se modlit, aby dojeli na místo, protože kapacita baterií se blíží k 20 %, tedy bude omezená rychlost a budou omezeny další věci, jako například topení a podobně v případě, že to bude v zimě.

Já mám pocit, že tyto směrnice, které přecházejí z Evropské unie a z Evropské komise a dávají členským státům povinnost implementovat do jejich právního řádu takovéto nesmysly, tak bychom se tady měli zamyslet, jestli opravdu tam nesedí blázni a ti blázni nás tady nechtějí zlikvidovat. Už jenom to, že se tady o tom musíme bavit a je to přikázáno, tak skutečně ta naše suverenita jako České republiky se pohybuje někde okolo nuly, protože tady většina kolegů říká - musíme implementovat, musíme implementovat. To už se všichni zbláznili?

Děkuji za pozornost.

