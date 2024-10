Koten (SPD): Uvidíme, jak se zachová ODS, zda nerezignuje na svá dřívější tvrzení

Děkuji za slovo.

Já jsem nechtěl vůbec vystupovat, protože to bylo nějakým způsobem projednáno na výboru pro bezpečnost, ty pozměňovací návrhy, a viděl jsem to jako významné zlepšení toho zákona. Ale já stále vidím velkou kontroverzi tohoto tisku, protože je možné porušení domovní svobody bez souhlasu soudu, a to i mimo trestní řízení. Jde tedy o zjevnou možnost zneužitelnosti tohoto návrhu a další oprávnění pro policii zajišťovat právě zbraně kategorie D, jako jsou třeba airsoftové, kuličkové a tak dále - nebo vzduchovky. No a policie může tedy účelově požadovat vydání takové zbraně této kategorie, kterou občan - a je tedy úplně lhostejné, jestli to je držitel zbrojního průkazu a oprávnění, anebo ne.

Týká se to úplně všech občanů v České republice. No, a nemá a následně mu pod touto záminkou bude moci prohledat policie byt, když jim to nevydá, a nemusí tam tedy nic být. Takže v tom návrhu je právě účelově uveden orgán veřejné moci. On to tady zmiňoval i můj ctěný kolega Jiří Mašek, vaším prostřednictvím. A právě v České republice těchto subjektů, které se dají označit jako orgán veřejné moci, je asi 12 tisíc, takže například to může být i odsouzený starosta nejmenované pražské části a ten může informovat o závadovosti občana a samozřejmě se spustí onen systém zajištění zbraní, dokladů, prohlídky a podobně. A jak jsem uvedl, týká se to všech občanů bez ohledu na to, zda jsou držitelé zbrojního průkazu.

Mně to trošičku připomíná tu dobu, kdy jsme se zabývali tím, zda nějaký uliční výbor řekl, že tady toho člověka je potřebné prohlédnout, tak ty prohlídky závadových osob se děly právě za pomoci příslušníků Státní bezpečnosti před rokem 1989, ale tehdy se alespoň dodržoval nějaký formální souhlas soudu.

Právě, že k tomuto tisku byly vydány tři poslanecké návrhy, tak myslel jsem si, že aspoň některý z nich, který je trošičku smysluplný, projde, ale bohužel, jak nám bylo avizováno, tak pravděpodobně zákon bude schválen tak, jak ho v podstatě vláda předkládá. A já si myslím, že bude velmi zajímavé, jak se tedy zachovají poslanci za ODS, protože myslím si, že v minulosti Jana Černochová dokázala napříč politickým spektrem a i své spolustraníky ukočírovat proti restrikcím naší zbrojní legislativy a jejím zaplevelením nějakými nařízeními z Bruselu. Takže uvidíme, jak proběhne hlasování ve třetím čtení, uvidíme, jak se zachová ODS, a zda tedy nerezignuje na tato svá dřívější tvrzení.

Děkuju.

