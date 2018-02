Kotková (TOP 09): Budoucnost je v projektové výuce

Množství vědomostí nebo schopnost je efektivně použít. Dokázat věci vyjmenovat z paměti nebo vědět, kde informace najdu. Věřit a respektovat „co je psáno, to je dáno“ anebo umět kriticky uvažovat a prověřovat si informace. Která z možností vítězí v 21. Století? V době sociálních médií, možnosti každého šířit „zaručené“ informace?

V dnešní době se není možné spoléhat jenom na „sdělené“ ale je nutné více a více klást důraz na schopnost s informacemi pracovat a hlavně kriticky myslet. Projektové vzdělávání uvádí faktické informace v život, dokazuje, že to co je řečeno skutečně funguje, existuje! A co víc, na rozdíl od čistého přijímání faktů tento způsob práce dále vede jedince k tomu, aby viděl další souvislosti. Každý má jiné asociace, každý vnímá stejnou informaci odlišně. Je nutné naučit se tohoto potenciálu využít pro vývoj a budoucnost.

Není jednoduché od základu změnit styl práce – styl výuky a přístup ke vzdělávání. Dostávat tento způsob výuky do života a docílit toho, aby to bylo 2:1 pro projektovou výuku a nikoliv „jednou za čas“, by mělo být cílem reformy českého školství. Je to nesmírně náročný úkol, protože to znamená změnit mnoho dílků, než se dostaneme ke komplexnímu řešení. Ale proč nezačít hned teď? Upravme rámcový vzdělávací program tak, aby nabídl učitelům i dětem jednoznačný a oprávněný prostor aplikovat postupně víc a víc ve výuce projektovou výuku. Názorných příkladů dnes najdeme už víc než dost a tak už je jenom otázkou příležitosti, tyto možnosti využít a postupně si osvojit nový přístup k předávání znalostí a objevování vzájemných souvislostí. Podpořme jako zřizovatelé škol praktický trénink učitelů pro postupné zavádění projektové výuky.

Nakolik záleží na motivaci a proč je často soutěžení spíše kontraproduktivní? Na toto téma se zaměříme v našem dalším článku.

LENKA KOTKOVÁ, PŘEDSEDKYNĚ TOP 09 BEROUN

autor: PV