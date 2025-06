Kott (ANO): Chceme právo první nabídky pro pronajímatele

Vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové,

já bych si rozdělil své vystoupení na dvě části, v té prvé bych chtěl poděkovat za to, o čem tady hovořil pan ministr, že jsme byli schopni najít shodu na tom, jakým způsobem se vypořádáme s jednotlivými pozměňovacími návrhy, které na jednu stranu se skutečně bezprostředně týkají tohoto sněmovního tisku, na druhou stranu vycházejí z potřebné praxe a snižují byrokratickou zátěž jak pro zemědělské subjekty, tak i pro státní správu. Jsem skutečně rád za to, že jsme našli konsenzus s tím, komu přednostně přiřadit vlastně pachtovní smlouvy.

A pak tady mám další dvě věci, a to jsou mé pozměňovací návrhy, které jsem do toho zakomponoval z důvodu toho, že cítím v podstatě mezeru, a myslím si, že každému z nás občas přijde do schránky dopis, kde nás leckdo žádá nebo nabízí za pozemky, které jsou v našem vlastnictví, finanční prostředky, nebo že nám pomůže s odprodejem atd. atd. atd. Většinou jsou to subjekty, které skutečně na zemědělské půdě nemají zájem dále hospodařit, jsou to překupníci, kteří jenom v podstatě spekulativně nakupují tu 100 metrů čtverečních, tu hektar, tu více, a potom v podstatě oslovují hospodařící zemědělské subjekty k tomu, aby jim zvedly nájem a přesvědčili je o tom, aby na té půdě dál hospodařily, ale za úplně jiných podmínek.

Jsou tam dva pozměňovací návrhy C1, C2. Ten C1 je takový minimalistický s tím, že alespoň subjekt, který na dané půdě hospodaří, se dozví, že majitel pozemku chce ten daný pozemek prodat, aby měl možnost nějakým způsobem se připravit na to, že tam bude nový majitel a že bude muset uzavřít novou nájemní smlouvu. C2 je už takový ambicióznější s tím, že stávající pronajímatel bude mít právo na to, aby on dostal první nabídku a mohl se vyjádřit k tomu, zda na tom bude za požadovaných podmínek moci dále hospodařit. Nemyslím si, že by to bylo nějaké vniknutí do práv vlastně vlastníka. Je to skutečně, jak říkám, oznamovací povinnost a na druhou stranu vlastně možnost, aby se o ty dané pozemky zajímal jako první.

Pan ministr tady hovořil o erozi jako takové. Já jsem rád, že tam ten monitoring samozřejmě je, nicméně přimlouval bych se za to, aby ještě došlo k revizi této skutečnosti, protože většina zemědělských subjektů hospodaří na zemědělské půdě péčí řádného hospodáře, to znamená, že se snaží využívat veškeré půdotvorné ochranné opatření. A ve chvíli, kdy přijde přívalový déšť, tak samozřejmě i použitá ochranná opatření v podstatě můžou být nedostačující a tyto zemědělské subjekty, a skutečně to se jedná o malé, o střední, o velké, jedná se o všechny zemědělské subjekty, jsou vystaveny bezprostředně problému s tím, že jsou jim pozastavovány výplaty ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu. Tak zde bych si dovolil požádat Ministerstvo zemědělství, aby ještě přehodnotilo situaci, a ve chvíli, kdy bude prokazatelně ukázáno, že byla použity všechna půdotvorná ochranná opatření, aby v podstatě na to bylo nahlíženo jako na vyšší moc, kterou daný zemědělský subjekt není schopen ovlivnit.

Jinak za klub hnutí ANO chci deklarovat, že po tom, co došlo ke shodě, tak většinu pozměňovacích návrhů, tak jak jsou předloženy, podpoříme.

Děkuju za pozornost.

Ing. Josef Kott ANO 2011



