Vondráček (Svobodní): Česká republika je na křižovatce

Kandiduji, protože Česká republika je na křižovatce. Vrátíme se ke svobodomyslným základům naší země, nebo se vydáme cestou čínského digitálního dohledu pod taktovkou Bruselu? Svoboda a obnova ničené ekonomiky (zastavení zadlužování, zastavení růstu daní a zastavení Green Dealu v podobě emisních povolenek pro domácnosti), to jsou naše priority.

Unijní elitáři, byrokracie a neschopné vlády nás tlačí do područí nesmyslných regulací a ideologií, které ničí naši ekonomiku, suverenitu a svobodu i prosperitu občanů. To je nepřijatelné! Chci zastavit nárůst nových daňových a kvazi-daňových povinností. Emisní povolenky, koncesionářské poplatky, byrokratické a ESG požadavky na podnikatele.

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 95% Nebyl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1165 lidí

Nepodpoříme žádné zvyšování daní, ani těch, které se vydávají za něco jiného, ale mají stejný efekt jako daně. Zlepšíme podmínky malých a středních podniků, které tvoří 99,8 % všech firem v Česku a zaměstnávají přes 60 % pracovníků.

Inspiruji se Javierem Mileiem, který v Argentině ukázal, že odvaha řezat státní výdaje a liberalizovat ekonomiku může vrátit lidem jejich peníze a svobodu. Mou osobní prioritou je vytvořit prostředí, kde podnikatelé, řemeslníci a rodiny mohou prosperovat bez státu na krku. A pokud je stát příliš obtěžuje, mohou s ostatními občany vyvolat referendum (lidové veto), kterým toto obtěžování, zákon, nařízení či smlouvu, která jim škodí, zastaví.

Takové veto vrátí zpět naši zemi do rukou našich občanů a vrátí lidem i podnikatelům také právní jistotu, že neprojde každý nesmysl, který si jakákoli budoucí vláda usmyslí. Současné vládě prošlo všechno, bez ohledu na to, co si o tom drtivá většina národa myslí, a lidé jsou kvůli tomu frustrovaní a rezignovaní. Jestli nám záleží na demokracii, musíme to změnit a vrátit lidem zpět důvěru v politiku.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky