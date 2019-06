Koudelka: Moravané, nenechme se zblbnout

Vidím-li demonstrace a nepokoje v zemích, kde se nemluví anglicky, ale účastníci nesou anglické nápisy, vím, že se neobrací ke svému lidu, ale k cizině. Politická změna má být dosažena cizí mocí. Dosud jsem to spojoval s realitou rozvrácených států.

Ovšem při demonstraci antibabišovců na Václavském náměstí v Praze byly na pódiu anglické texty. Tato demonstrace se neobrací k lidu Moravy, Slezska a Čech, kde se anglicky nemluví, ale do ciziny. Nevím, zda do Bruselu či Washingtonu.

Ožívá snaha těch, kteří prohrají politický zápas doma, získat moc zvenčí. Dřív se jezdilo k císaři do říše, pak k soudruhům do Moskvy a nyní do Bruselu. Cizí jazyk je pochopitelný, protože texty nejsou určeny pro lidi zde, ale pro jiné, kteří jazyk Moravanů a Čechů neznají. I Vasil Biľak a jeho druhové napsali zvací dopis roku 1968 v ruštině.

Pohrdání volbami

Antibabišovské demonstrace se konají v době evropských voleb, kdy ANO Andreje Babiše zvítězilo. Směji se komentářům, které Babišových 21% považují za nevýrazné vítězství, když pocházejí od představitelů stran, pro které je to nedostižná meta. V demokracii má vládnout vítěz voleb, ne poražený. Volební hlasy z celých Čech, Moravy a Slezska jsou větší hodnotou, než jen hlasy z Václavského náměstí či Letné.

Stvoření Babiše

Je komické vidět v antibabišovské Národní frontě Petra Pitharta či Bohuslava Sobotku, kteří se na stvoření Babiše-politika podíleli. Petr Pithart se angažoval proti reformě volebního systému v roce 2000, která posilovala vítěze voleb a měla skoncovat s bahnem koaličního vládnutí. Pithart se bál o pozici malých stran. Pithart tehdy zvítězil. Tím umožnil pokračování vládnutí páchnoucího koaličního bahna, kdy vlády byly slabé, rozhádané a rozpadaly se. Byla otázka času, kdy přijde nějaký Babiš, aby nabídl něco jiného a volič mu uvěřil, byť výsledky jiné nejsou.

Jak je pojem malé strany relativní, dokazuje lidovec Jiří Čunek na východní Moravě. Strana, která se celostátně potácí okolo 5% volební podpory, má ve Zlínském kraji 23%. Křesťanská demokracie není okrajovou politickou ideou, lidová strana může být velká, ale musí si do čela dát lidi, kteří získají voliče. Pro úspěch strany je osobnost lídra určující.

Jiří Čunek ustál útok pražských médií i části policie a státního zastupitelství. Hrubého zneužití moci se dopustilo Okresní státní zastupitelství v Přerově, které vykonávalo dozor v trestním stíhání proti Jiřímu Čunkovi, ač tak mělo činit Okresní státní zastupitelství ve Vsetíně. Tuto nezákonnost krylo Krajské státní zastupitelství v Ostravě a Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Proti Čunkovi byl použit i nepravdivý znalecký posudek, přesto dnes vyhrává volby na východě Moravy.

Komický je Bohuslav Sobotka, který nyní proti Babišovi vystupuje, ale pokud by jej v roce 2014 nenavrhl na ministra financí, tak by se Andrej Babiš ministrem nestal. Sobotka stvořil koaliční projekt s Andrejem Babišem.

Volební reforma

Pro ty, kteří nečekají politický zásah cizí moci, ale chtějí napravit politiku domácími prostředky, jsou jediným legitimní zdrojem vládnutí volby. Nejsme-li spokojeni s tím, jak politický systém funguje, nevolejme anglicky ani rusky o cizí zásah, ale změňme radikálně volební systém, ať umožní vítězi voleb vládnout a realizovat jeho program. Každé čtyři roky budou moci voliči zhodnotit, zda takový politický program nadále chtějí.

Předseda ODS Petr Fiala jako rektor Masarykovy univerzity v knize Politika, jaká nemá být (Brno 2010) považoval za řešení neutěšené politické situace změnu volebního systému s cílem vytvářet stabilnější vlády: „Pokud to neuděláme… nedivme se a nepohoršujme se nad tím, jak vypadá výkon politiky (vládní i parlamentní), protože ve stávajícím systému se to o mnoho lépe prostě dělat nedá.“. Svrhnutí Babiše nepřinese lepší časy. ODS by se s ANO a jinými měla domluvit na volební reformě a po ni přistoupit k volbám. Ať voliči rozhodnou a vítěz voleb vládne.

Kdo krade?

Antibabišovci říkají, že Andrej Babiš jako premiér dostává skrze firmu Agrofert evropské dotace a měl by je vrátit za dobu, co byl ministr a premiér. Já říkám, že je hrozné, že Brusel zařídil penězovod pro bohaté lidi a je jedno, zda jsou politiky. Proč mají obyčejní a často chudí lidé platit bruselské výmysly o podpoře všeho možného, včetně solárních elektráren nebo biopaliv. Evropská dotace se stává synonymem dokonalé, tedy legalizované, krádeže. To, že Agrofert je příjemcem dotací není určující, protože když dané činnosti nebude dělat on, řekne si o dotace někdo jiný. Prvotní vina je v bruselské politice poskytování dotací pro vyvolená podnikatelská odvětví. Hlubokou pravdu má v hodnocení evropských dotací prezident Václav Klaus.

Odšvejkované demonstrace

Moravané, nenechme se zblbnout demonstracemi v Praze. Ale klidně se jich zúčastněte. Proč si neudělat za něčí peníze výlet do zemského města Čech. Ale ve svobodných a tajných volbách volte, koho chcete podle svého rozumu a životních zkušeností. Bez ohledu na to, co zní na pražských náměstích.

Převzato z profilu.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. BPP



