Koudelka: Nepěkná tečka

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský se za nález stydí. Je dobré se ozvat proti nesprávnosti. Je dobré, když zazní - ne mým jménem!

Spotřebitelé často mávnou rukou a podepíši to, co po nich podnikatel chce, přestože s tím nesouhlasí, aby dostali pivo nebo mohli přespat v hotelu. Nález Ústavního soudu vrací politickou přetvářku z doby totality, kde režim chtěl určité veřejné projevy - tu o podpoře boje proti imperialismu, tu kondolenci k úmrtí Leonida Iljiče Brežněva - od lidí, kteří si to nemysleli, ale podepsali, aby měli pokoj.

Korunu všemu nasadilo opravné usnesení k nálezu z 27. 5. 2019, kdy předseda senátu Vojtěch Šimíček změnil část odůvodnění. V nálezu uvedl: "...mnoho politických stran, včetně extremistických, vznikala v restauracích, s nimiž byla poté spojována - postačuje připomenut mnichovský Hofbräuhaus anebo pražskou hospodu U Kaštanu". Dva soudci Ústavního soudu v nálezu spojili Hitlerovu NSDAP a českoslovanskou sociální demokracii. Dodatečně si soudce zpravodaj a předseda senátu uvědomil, že to přehnal, a opravným usnesením z nálezu vypustil slova "anebo pražskou hospodu U Kaštanu".

Oprava zjevné nesprávnosti míří na chyby v počtech, psaní a obdobné chyby - např. chybné bydliště účastníka řízení. Ústavní soud zneužil institut opravy zjevné nesprávnosti k tomu, aby vypustil z odůvodnění to, co bylo v diskuzích o nálezu neobhajitelné - argumentační spojení NSDAP a sociální demokracie. Dva soudci se však pod tento názor podepsali. Věděli, co činí. Napravovat špatné argumenty soudce opravným usnesením je právně nepěkná tečka za tím našim případem.

