Koudelka (Trikolora): Neobratný útok Bruselu na Slovensko

Tu první státní tajemník slovenského Ministerstva spravedlnosti Milan Hodás označil za velmi málo objektivní s tím, že přispívá k erozi důvěryhodnosti institucí Evropské unie. Jak se zpráva tvořila, dokládá, že cituje facebookové vyjádření pracovníka zrušené Speciální prokuratury v Pezinku, ale nestojí ji za to zmínit vyjádření slovenské Generální prokuratury, Slovenské advokátní komory, soudců a právních teoretiků. Právě slovenští advokáti poukazovali, že za vlád Igora Matoviče a jeho nástupců se až 60 procent advokátů setkalo s nezákonným donucením ze strany bývalé Speciální prokuratury. Především propuštění z vazby bylo podmiňováno přiznáním.

Evropská komise používá dvojí metr. Slovensku vyčítá snížení některých trestů, např. za poškození finančních zájmů Evropské unie z rozmezí 7-12 na 3-10 let odnětí svobody. Komisi však nevadí, že my i Rakousko máme sazbu 1-10 roků. Chce-li být Brusel objektivní, má za totéž kritizovat i jiné státy, ale je projevem svévole, že kritizuje Slovensko za to, co mu jinde nevadí.

Obdobně působí kritika zrušení Speciální prokuratury, kdy zpráva mlčí o tom, že ji nahradil speciální útvar pro závažné zločiny Generální prokuratury. Přitom řada států včetně Francie či nás speciální prokuratury nemá a Evropská unie dříve uznala, že je výrazem svrchovanosti členského státu, zda pro určitou oblast zřídí speciální úřad, či ji řeší v rámci obecných orgánů. Ale co Brusel přizná Francii, upírá Slovensku.

Evropská komise nepravdivě kritizuje, že Ficova vláda zavedla možnost upuštění od potrestání, což však je ve slovenském právu již od roku 2005. Jen bylo upuštění více navázáno na nahrazení škody poškozenému. Tento institut je i v našem trestním právu a odpovídá trendu, že trestní právo nemá být pouhá represe, ale především o náhradě škody a převýchovném působení na pachatele.

Při zjištění, jaké zprávy tvoří Evropská komise, a zhodnocení přínosu desetiletého působení Věry Jourové v Evropské komisi vyvstává jako možné řešení hledání nového komisaře za Čechy, Moravu a Slezsko, že snad je lepší žádného komisaře nemít.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Trikolora



