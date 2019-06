Koudelka: Znásilnění a novinářské bahno

Po rozboru zpravodajství o znásilnění 16leté dívky migrantem z Afriky v severních Čechách Šmíd vytýká novinářům, že byli ve věci málo aktivní a uvádí: "Tak například do dnešního dne není znám rozsah zranění, které útočník způsobil napadené dívce. Je ještě v nemocnici, nebo byla propuštěna domů? Třeba tenhle jednoduchý fakt by jinde lokální reportéři už dávno vypátrali, a možná by se dostali i k lékařské zprávě, která zákonitě povyšetření musela vzniknout.

Že Okamura svůj účet na Facebooku využívá k šíření strachu, není žádnou novinkou, stačí se podívat na jeho statusy ilustrované fotografiemi, které s textem statusu nemají nic společného, jen mají vyvolávat negativní emoce. Pravda, tady se ve středu neurvale opřel do novinářky, ale přiznejme si, její otázka nepatřila mezi ty nejchytřejší. Od začátku bylo jasné, že útočníkem byl migrant; spíš měla Okamuru dotlačit k odpovědi, proč si je tak jistý, že došlo k dokonanému znásilnění, když i zprávy Deníku si udržovaly jistý odstup.".

Šmídův problém je Tomio Okamura, ale skutečným problém je znásilnění 16leté dívky. Šmíd navrhuje:

1. aby novináři zjistili rozsah zranění s tím, že by se možná dostali k lékařské zprávě,

2. že se novinářka rozhlasu měla ptát Tomia Okamury na to, zda znásilnění bylo dokonané.

Lékařské údaje a ochrana oběti

Lidské i právní bahno je, že Šmíd vyzývá novináře k zjišťování zdravotních následků znásilněného dítěte s možností dostat se k lékařské zprávě. To je jednání právně zakázané. Oběti sexuálního násilí jsou chráněny. Tím spíše, je-li oběť nezletilá, kdy je zakázáno medializovat její osobní a citlivé údaje, kam patří i zdravotní informace. Poskytnutí lékařské zprávy lékaři, policií či státním zastupitelstvím novinářům je nelegální a může být dosaženo jen krádeží či korupcí. To, že by ji novinářům poskytla samotná dívka je fantaskní. Pro co by novinářům zdravotní údaje byly? Přece k tomu, aby je zveřejnili.

Dokonané či nedokonané znásilnění

Šmídova rada, aby redaktorka rozhlasu tlačila místopředsedu Poslanecké sněmovny do odpovědi, zda bylo znásilnění dokonáno, je šokující. Právo se snaží o ochranu soukromí obětí sexuálních trestných činů. Proto je často vyloučena veřejnost z projednávání před soudem.

Místopředseda Poslanecké sněmovny na místě nebyl. Neviděl, zda penis pronikl do pochvy. Ani to není určující pro trestnost činu, byť je to novinářsky zajímavé a jistě by to naplnilo stránky bulvárních plátků. To, že Šmíd doporučuje, aby se tak ptala redaktora veřejnoprávního média, dokazuje, že prezident republiky Miloš Zeman má v kritice některých novinářů pravdu.

