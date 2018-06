Kováčik (KSČM): Myšlenka je výborná, provedení trošičku kostrbaté

Dámy a pánové, dobrý den.

Já si dokonce myslím, v návaznosti na posledního vystupujícího, že pouhý vládní návrh a přetlačování vláda - opozice je v tak závažném tématu, jakým je právě EET, a ani nemyslím, že závažné dopadem jako závažné řekněme politickým rozměrem, co si budeme povídat, ten je tady daleko silnější i u předložení tohoto návrhu byl daleko silnější než ta věcná podstata. Já si myslím, že je třeba, aby, dobře, v okamžiku, kdy ten vládní návrh přijde, bude širší, kvalitnější, propracovanější, detailnější, lépe odlišující ty, které EET skutečně trápí a ty, kterým EET pouze překáží, tak potom bezesporu bude onen návrh přijatelný pro daleko více poslanců a poslankyň - a tady nerozlišuji počet klubů, ale rozlišuji nás, kolegyně a kolegové - kteří ten návrh podpoří nebo aspoň budou ochotni o něm doopravdy věcně diskutovat. Tolik na margo toho, o čem hovořím.

A pokud jde o ono černobílé představení, už to tady bylo. Někteří to nepamatujete, někteří to pamatujeme. Tehdy se říkalo - kdo nejde s námi, jde proti nám. A to černobílé vidění, jsou tady dva kluby, kteří jsou vůči drobným živnostníkům a podnikatelům vyloženě nepřátelské, pak jsou tady další, které jsou jim vyloženě přátelské a pak je tady jeden, který to rozsekne, sociální demokracie, to si myslím, že je velmi zjednodušené a zkreslené a to je právě ta politická poloha toho návrhu, který sem přišel.

Takže já osobně jsem přesvědčen i z toho povídání s těmi, jichž se to nejvíce týká - to jsou ti podnikatelé a živnostníci - že to není až tak úplně jasně, průhledně a zřetelně, jak to tady pan kolega předseda Stanjura, prostřednictvím pana předsedajícího, jak nám to tady říká, ale jsou zhruba tři druhy, skupiny těchto lidí. Jedni, kteří od počátku říkají - nám to nevadí, my jsme si tu evidenci vedli předtím, vedeme ji teď, povedeme ji dále, protože my prostě nekrademe. Druzí, kteří říkají - máme s tím problém, protože jsme natolik malí, že holt musíme nějaké ty přístroje nebo nějaké ty programy a tohle nakoupit a zdržuje nás to při práci. Já když jdu nakupovat k těmto malým živnostníkům, tak je fakt, že třeba někteří, kteří prodávají na volném prostranství, tak když prší, mají problém s vytištěním a vydáním onoho lístečku, potvrzení nebo jak se tomu říká, ale zvládají to. Sice někdy s brbláním, ale zvládají to. A pak je poslední skupina, kterým to vyloženě hodilo klacky pod nohy, protože jejich podnikání, jejich přežití, jejich život je závislý na tom, že plánovitě a cílevědomě nás všechny, tedy stát, ošidí. A tam je ta poloha, to odlišení a možná třeba vyloučení alespoň části šedé ekonomiky. Bylo tady řečeno, že ještě ani nezačalo cosi platit a už to chceme měnit. Pojďme se domluvit tak, že - a to jsme my tady říkali, když se ten původní zákon schvaloval - to necháme nějakou dobu běžet a pak se pojďme domluvit znovu, že ty skupiny, kterým to dělá problém, případně nějakým způsobem vyřešíme. Ale ono to neběží nijak dlouho, ještě ani není známo, jaké jsou efekty, jsou to pouhé odhady. Tak si alespoň počkejme na ty efekty.

A já končím s tím, že jsme tady říkali - ta myšlenka je výborná, provedení je trošičku kostrbaté, takže proto máme problém se stoprocentní generální podporou, nicméně v této fázi bych řekl, že náprava, takto navržená náprava je předčasná, nešťastná. Pojďme se bavit tak, aby ta případná úprava měla daleko větší podporu než pouze ty strany, které jsou pod tím podepsány, aby to mělo podporu i tvůrců toho zákona, aby to mělo podporu i nás, kteří jsme s tím měli oprávněně problém, protože to provedení skutečně nebylo úplně excelentní. Ale tady se přetlačovat a dokonce tady z tohoto místa vykládat, že někteří jsou superhodní a ti ostatní, kteří s těmi superhodnými nejdou, jsou superzlí, mi připadá trošičku právě zpolitizování věcného problému. Jde především o věcný problém, ale předestírá se to tady především politicky. Doufám, že jste mi porozuměli a pochopili mě. Klub KSČM podpoří zamítnutí tohoto návrhu.

Děkuji.

Ing. Pavel Kováčik KSČM



autor: PV