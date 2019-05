Kováčik (KSČM): Zakažme práci v neděli? Zakažme práci ve svátek? Blbost

Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já pevně věřím tomu, že pan kolega Bláha to myslí dobře, ale přece jenom bych rád slyšel bližší vysvětlení. On tady říkal, znělo to vážně, zakažme práci v neděli, zakažme práci ve svátek. Já jako zemědělec si těžko dovedu představit, kdo ve svátek nebo v neděli podojí, když bude zakázána práce, kdo ve svátek nebo v neděli sveze to mléko, kdo jej zpracuje, tak abychom jej nejpozději v pondělí měli zpracované na pultech, konec konců, kdo tu smetanu a to máslo také vyrobí a dodá třeba pekařům a cukrářům, aby je měli čerstvé? Čili tady diskuze tohoto typu podle mého soudu je tak trošičku na hraně.

Jenom připomínám, že KSČM navrhuje to, co je v mnoha firmách už běžnou praxí, tak aby byly stejné podmínky pro všechny firmy a všechny zaměstnance, to znamená základní výměra, sazba, nebo jak tomu chcete říci, dovolené pět týdnů. Není to nic převratného, není to nic přelomového. Můžeme tyto diskuze, které se tady vedou, vést ve druhém, případně ve třetím čtení, jak jsme si poslední léta zvykli, ale teď v této chvíli si myslím, že je příliš brzy na to, abychom to téma ukončili nebo nějakým způsobem zabili. Já jenom říkám, že prostě to má mnoho různých konsekvencí a že my řešíme tento jeden úsek. Děkuji.

Ing. Pavel Kováčik KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Grospič (KSČM): Sociální témata po volbách pravicové kolegy už příliš nezajímají, ale... Kováčik (KSČM): Trvám na tom, aby byl bod projednáván za přítomnosti premiéra a ministra zemědělství Co udělá nový šéf ŘSD pro urychlení stavby dálnic? Tady je odpověď Ministr Kremlík: Od nového ředitele očekávám nový impuls k zefektivnění práce ŘSD

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV