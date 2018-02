Kováčik (KSČM): Zázraky se dějí

Dějí se to věci. Každý máme nějaké to přání.

Někdo je však přímo dítětem štěstěny. Jako například dva úzcí spolupracovníci náměstka pro bydlení Petra Hladíka na brněnském magistrátě. Nájemníky bytů, o které je enormní zájem, určuje los. Ten šťastný padl na asistentku a také na konzultanta náměstka za KDU-ČSL. Oba tito šťastlivci jsou i ve spolku Mladých lidovců.

Spoluzakladatelem tohoto uskupení je právě náměstek Hladík. Kam se hrabe „Karlovarská losovačka“. V brněnském případě šlo pouze o štěstí. Také potřebujete byt, tak honem k lidovcům a tam získejte nějaký post a nějaký byt se pro vás najde.

Je mi tak trochu líto brněnského primátora, který patrně o „kouzlech“ svého náměstka nemá ani tušení. Pokud se chce náměstek Hladík postarat o své podřízené, kolegy či přátele může to udělat jiným způsobem, nežli blokováním startovacích bytů. Ale to by bylo o něco dražší.

Katolická církev by mohla uvolnit finance ze získaných restitucí a pro mladé z KDU-ČSL postavit byty. Proklamují přece tolik pomoc bližnímu svému. A toto výše uvedené evidentní zneužívání systému pomoci potřebným je trestuhodné.

