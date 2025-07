Masová střelba v New Yorku. Ozval se Trump i odpůrci zbraní

V pondělí došlo k masové střelbě v kancelářské věži na Park Avenue v New Yorku, kde sídlí mimo jiné NFL, investiční společnost Blackstone, účetní firma KPMG a další významné společnosti. Útočníkem byl 27letý Shane Tamara z Las Vegas, který měl zdokumentovanou anamnézu duševních onemocnění, informuje agentura Reuters.

Tamara, bývalý hráč amerického fotbalu, jehož kariéru ukončilo poranění hlavy, v pondělí vtrhl do budovy Park Avenue a zahájil palbu z vojenské pušky.

Při střelbě zahynuli čtyři lidé. Dva muži, jedna žena a policista newyorské policie Didarul Islam, kterého starosta New Yorku Eric Adams označil za „skutečného hrdinu“.

Útočník Tamara u sebe měl mít „manifest“, v němž kritizoval NFL za nedostatečné řešení chronické traumatické encefalopatie (CTE), nemoci spojené s poraněními hlavy u bývalých hráčů. Podle starosty Adamse si útočník pravděpodobně popletl výtahy v budově Park Avenue, a omylem tak skončil na jiném patře než na patře zaměstnanců NFL, na které údajně mířil.

Mezi oběťmi byla také Wesley LePatnerová, seniorní výkonná ředitelka společnosti Blackstone a šéfka Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT). Několik dalších zaměstnanců Blackstone bylo hospitalizováno a jeden zaměstnanec NFL je ve stabilizovaném stavu.

„Byl jsem informován o tragické střelbě, ke které došlo na Manhattanu, místě, které znám a miluji. Věřím, že naše bezpečnostní složky odhalí, proč tento šílený blázen spáchal tak nesmyslný čin násilí,“ uvedl ke střelbě na platformě Truth Social prezident Donald Trump a dodal, že jeho srdce je s rodinami obětí.

Mezitím demokratická guvernérka New Yorku Kathy Hochulová vyzývá v reakci na pondělní střelbu k „celostátnímu zákazu útočných zbraní“, píše server FoxNews.

„Vrah použil útočnou pušku typu AR-15. Stejnou válečnou zbraň, jaká byla použita při masových střelbách po celé Americe,“ uvedla guvernérka. Připomněla, že New York má jedny z nejpřísnějších zbraňových zákonů, ale jejich účinnost je omezená, pokud lze zbraně získat v jiných státech s volnějšími pravidly a následně je do New Yorku dovézt.

„Kongres musí najít odvahu postavit se zbrojní lobby a konečně přijmout celostátní zákaz útočných zbraní, než budou ukradeny další nevinné životy,“ apelovala demokratka.

Také demokratický člen Sněmovny reprezentantů Dan Goldman na síti X upozornil, že problémem jsou „republikáni“, kteří „vytrvale blokují reformu bezpečnosti zbraní včetně zákazu útočných zbraní“, kterou podle jeho názoru podporuje drtivá většina Američanů.

He drove from Las Vegas to New York with an AR-15, which cannot be purchased in New York.



He walked into an office building and started spraying the lobby with that AR-15, killing the police officer whose handgun was no match for the AR-15.



This isn’t about New York.



This is… https://t.co/8pYhs9AS9F