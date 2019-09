Kovářová (STAN): Budeme čekat na další Studénky?

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila trochu podrobněji se svým návrhem pod písmenem H a ještě se vás pokusila přesvědčit, abyste pro tento pozměňovací návrh hlasovali. Jedná se o úpravu, kdy se Drážní inspekci vrací oprávnění výkonu státního dozoru ve věcech drah ve vymezené oblasti.

Vrátím se trochu do historie. V březnu 2016 tehdejší ministr dopravy Ťok obhajoval novelu zákona o dráhách a mimo jiné i odebrání výkonu státního dozoru... (Odmlčuje se pro velký hluk.)

Tedy v březnu roku 2016 tehdejší ministr dopravy Ťok obhajoval novelu zákona o dráhách a mimo jiné i odebrání výkonu státního dozoru ve věcech drah pro Drážní inspekci, která tento nástroj používala pro šetření mimořádných událostí, tj. nehod a incidentů, a pro jejich prevenci téměř patnáct let. Co se od té doby změnilo? Nárůst počtu mimořádných událostí každý rok roste přibližně o 12,5 %, tj. více než 500 událostí každý rok. Tím se zvyšují i následky, tj. újma na zdraví a materiální škody. Došlo k výraznému poklesu mimořádných událostí, které Drážní inspekce jako národní inspekční orgán ročně řeší. Dříve se zabývala přibližně 2 tisíci případy ročně, tedy prakticky polovinou všech mimořádných událostí, které vznikly na všech dráhách v České republice. Nyní po novele zákona o dráhách se inspekce zabývá pouze kolem 60 případů, tj. pouhých 1,5 % mimořádných událostí, které vzniknou na všech dráhách v České republice, což je naprosto nedostatečné.

Všichni si dozajista pamatujeme počátek letošního roku a doslova smršť poměrně závažných událostí. Negativní trend nehodovosti na dráhách pokračuje dál, nejenom na železničních přejezdech, ale i kdy vlak jede nedovoleně za návěstidlo zakazující jízdu a jede např. proti jinému vlaku a dojde dokonce ke srážce. Vloni se u Karlových Varů propadla chvíli po průjezdu rychlíku trať, letos u Mariánských Lázní vykolejil nákladní vlak, vagóny se zřítily z náspu. A tak bych mohla pokračovat dále.

Tehdejší rozhodnutí zákonodárců byla jednoznačně chyba. Nyní je příležitost je napravit. Je třeba udělat pro posílení drážní bezpečnosti maximum. A vrácení oprávnění pro Drážní inspekci, aby mohla opět vykonávat prevenci a věnovat se šetření více nehod, je to nejmenší, co pro to můžeme udělat. Dokonce jsem přesvědčena, že je to naše povinnost. Nebo chceme čekat, až se stane nějaká tragédie? Budeme čekat, až místo nákladního vlaku vykolejí a zřítí se z náspu plně obsazený expres?

Budeme čekat až se srazí plně obsazené vlaky v plné rychlosti? Budeme čekat na další Studénky?

Ministerstvo dopravy tvrdí, že Evropská komise vytýkala České republice, že Drážní inspekce nesmí vykonávat státní dozor. Nedokáže však vysvětlit, jak je možné, že Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, který plní dle evropského práva naprosto identickou funkci jako Drážní inspekce, to je národního inspekčního, tedy vyšetřovacího orgánu, toto oprávnění má. Takže u letecké dopravy oprávnění vykonávat státní dozor pro vyšetřovací orgán Evropské komisi nevadí a u drážní dopravy ano? Cestující v letadle je něco více než cestující například ve vlaku? To jaksi nedává smysl. Jak vůbec Ministerstvo dopravy obhajovalo svůj systém drážní bezpečnosti před Evropskou komisí? Obhajovalo ho vůbec? Nebo prostě jen rezignovalo a při pouhém dotazu z Evropské komise bylo papežštější než papež? Nebylo by to poprvé.

Česká republika jako suverénní stát odpovídá za bezpečnost svých občanů. Naší povinností jako zákonodárců je udělat pro to maximum a vytvořit k tomu příslušným institucím dostatečné podmínky - (Odmlka kvůli neklidu v sále.)

Děkuji, pane předsedo.

Bezpečnost drážní dopravy je při jejím neustálém rozrůstání klíčová, proto si vás dovoluji požádat o podporu pozměňovacího návrhu a udělejme to nejmenší, co udělat můžeme. Vraťme pro Drážní inspekci oprávnění výkonu státního dozoru. Je to pozitivní krok pro zvýšení bezpečnosti i efektivní šetření nehod a incidentů, protože kromě výrazného posílení prevence návrh zároveň řeší možnosti inspektorů provádět ověřovací pokusy a nejrůznější zkoušky a hlavně šetřit pracovní podmínky a pravé důvody selhání lidského činitele, provozních zaměstnanců v reálném provozu.

Tedy, dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a žádám vás o podporu mého pozměňovacího návrhu, který bude v hlasovací proceduře pod písmenem H. Děkuji.

