Kovářová (STAN): Digitální daň jako daň nová nebude určitě poslední

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já bych se také ráda vyjádřila za klub Starostů a nezávislých k návrhu zákona o digitální dani a myslím si, že tady zaznívají podobné názory, které má náš klub. Zkrátka a dobře, doba je turbulentní, co se týče hospodářského vývoje a pokroku, a myslím si, že digitální daň jako daň nová nebude určitě poslední daní, která v budoucnu bude zaváděna. Ještě některé parametry rozhodně neznáme, ať se to týká zdanění robotů apod., tak si myslím, že, neříkám, že v tomto volebním období, ale v řádu desítek let rozhodně ke změně jako takové dojde. Proto si myslím, že digitální daň je správnou cestou, protože narovnává nespravedlivé prostředí v tuzemsku. A jak zde již zaznělo, například Seznam odvede na daních 30krát více než pobočka Google. A přitom obě firmy z hlediska tržního podílu jsou srovnatelné. Ale Google, jak také zaznělo, přiznává většinu tržeb z Česka v Irsku.

To jsou základní parametry, které zde zazněly. Ta sedmiprocentní výše, globální výnosy nad 750 mil. eur a obrat v České republice 100 mil. korun.

Jednou z našich připomínek, a to také se budu opakovat po kolezích, že bychom rádi snížili daň na pět procent, a to z toho důvodu, že Francie zavádí např. tříprocentní, Rakousko pětiprocentní. Takže my bychom navrhovali pětiprocentní daň. Paní ministryně myslím, že jasně vysvětlila důvody, proč se zavádí i přechodná platnost do roku 2024. Samozřejmě, že co se týče té výše si můžeme klást otázku, proč máme daň sedmiprocentní. Zda to neslouží také trošku k tomu, aby se získaly peníze do státního rozpočtu navíc.

Samozřejmě, že argument zavedení daně kvůli narovnání podnikatelského prostředí a posílení férovosti daňového systému, ten je samozřejmě platný a ten můžeme jen podporovat. Co zde ovšem zaznělo, že Česká republika není jedinou zemí, která má digitální daň. Ale těch zemí není mnoho. Francie od toho přechodně ustoupila. A jestliže se skutečně nedohodneme na evropské úrovni, ale to je málo, samozřejmě, a paní ministryně říká, že tedy je platforma na úrovni OECD, tak samozřejmě doufám, že to za ty čtyři roky bude možné zvládnout. ** A očekávám, že tedy dojde k nějakému jednání mezi Spojenými státy a EU a pak nás paní ministryně ujistí, že nebudou postiženy sankcemi některé naše firmy.

Možná problematickým bodem pro nás je to, že výnosy půjdou tedy celé, čistě budou příjmem do státního rozpočtu. Tak je možné, zda by nebylo dobré uvažovat o tom, že jestliže se jedná o digitální daň, tak jestli by také neměly ty peníze směřovat tímto směrem, tedy na investice do klíčové infrastruktury, digitalizace a podobně. A možná bych si trochu přihřála polívčičku ohledně obcí a krajů, zda by nebylo dobré zařadit digitální daň do systému sdílených daní, aby z ní měli užitek také naše kraje, města a obce a jejich občané.

Tedy závěrem potvrzuji, že propustíme tento návrh do druhého čtení, podpoříme i prodloužení lhůty k projednání a budeme navrhovat snížení daně na 5 %.

Děkuji.

Ing. Věra Kovářová STAN



