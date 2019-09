Kovářová (STAN): Dokumentace pro velkou školu stojí desítky milionů

Vážený pane ministře, děkuji za odpověď.

Já tomu trošku nerozumím. Vy jste ministr školství a říkáte, že nejste vlastně odpovědný za tu kapacitu. Jestli jsem to správně pochopila, je to tedy v gesci obcí. Ale já si myslím, že tam je potřeba spolupracovat i s těmi obcemi a je tam potřeba i nějaká pomoc. A myslím si, že by Ministerstvo školství mělo mít souhrnný přehled o tom, jaké dotační tituly, jaké finanční prostředky, budou za všechna ministerstva vynaloženy. A zároveň by mělo mít přesné informace, pokud chceme hovořit o té analýze, kolik těch kapacit v jednotlivých krajích chybí. A myslím si, že i kraje si tyto analýzy dělají a mají o tom docela dobrý přehled.

Jestliže veškerá agenda přechází na Ministerstvo pro místní rozvoj - a vy říkáte, že nemůžete tedy hovořit za Ministerstvo financí, ani za Ministerstvo pro místní rozvoj - tak si myslím, že je to trošku typické. Máme tady problém, který se nazývá nedostatečná kapacita základních a mateřských škol. Vy jste ministrem školství, dotační tituly budou přesunuty na Ministerstvo pro místní rozvoj. A já si myslím, že všechna ta ministerstva, o kterých jste hovořil, tedy Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj a MŠMT, by měly vzájemně ty věci koordinovat a měly by se vzájemně o těch věcích informovat. Nechci to srovnávat s tím, co se třeba děje v oblasti eGovernmentu. Ty dvě ministerstva mezi sebou nekomunikují a je to pak velký problém.

Já si chci ještě tedy ujasnit jednu věc. V té odpovědi jste říkal, že dotační titul 310 - to konečné číslo - na rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol, by měl být do roku 2021. Uváděl jste tam celkovou částku 1,8 miliardy. To znamená, že v letošním roce nebylo nic vyhlášeno? To bylo z toho minulého roku. Příští a další roky už to také nebude, jestli tomu rozumím. Takže mě velmi mrzí, že tenhle dotační titul, který výborně fungoval, zase zmizí na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Jenom poznámka - a s tím s vámi musím souhlasit - co se týče té nepřipravenosti obcí, které neměly připravené projekty pro velké školy. Ono to má své důvody a ty jsou následující. Pokud se zastupitelstvo rozhodne připravovat dokumentaci pro velkou školu, tak to stojí v řádech desítek milionů a ty obce se pro to rozhodnou v momentě, kdy právě budou vypsány ty dotační tituly. A když se nezadaří úplně včas ty dotační tituly připravit, tak se vlastně odkládá zahájení té přípravy. To je konstatování faktu.

A právě to je důvod, proč se ještě zeptám, zda nebude možné nějakým způsobem rozšířit ten dotační titul na vybrané projekty, protože jsou obce, které sice postavily novou školu, ale je jasné, že budou potřebovat školu novou. Konstatuji, že o tom, že tam bude taková výstavba, jaká je, rozhodlo zastupitelstvo v devadesátých letech a to současné bohužel tedy nese důsledky. Tak jenom za obce, které mají tento problém a obrátily se na mě. Jmenuji Chýni a myslím, že v budoucnu i Hostivice. A Rudná asi také bude řešit tento problém. Zda by nebylo možné rozšířit ještě ten dotační titul na ty vybrané školy, nejenom o ty tři obce, ale ještě o další. Protože takové existují a nebudou schopny zaplatit investici v řádu 150 až třeba 350 milionů korun.

Takže to jsou zatím moje doplňující otázky a těším se na odpověď.

Ing. Věra Kovářová STAN



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Plaga: Na základě aktuálních dat se snažíme udělat co nejpřesnější analýzu Kovářová (STAN): Nedostatek kapacit škol zůstává nadále velkým problémem Kovářová (STAN): Tohle se ale opravdu nedá neinterpelovat Kovářová (STAN): Šmarda ve vládě, Babiš mimo?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV