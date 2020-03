Kovářová (STAN): Jakékoli spekulace o svém propojení s Českou televizí musím odmítnout

reklama

Premiér Babiš se ptá, jak to dělám s Českou televizí. Pěkně prosím, to je moje know-how. Což o to, já bych mu to i řekla, ale jak premiéra znám, on to určitě začal dělat taky. Ctrl+C, Ctrl+V, znáte to... A to by se mu vyplatilo! Kdyby to věděl, ušetřil by třeba za nákup mediálního domu Mafra, a že se tehdy musel plácnout přes kapsu!

A teď už na vážnou notu: jakékoli spekulace o svém propojení s Českou televizí musím odmítnout. Bohužel. A vlastně ani to know-how nemám. Přesto žiju docela spokojeným opozičním životem, který by byl ještě spokojenější, kdyby premiér této země neplácal takové nesmysly a raději zatlačil na vyhodnocení našich seznamů projektů ve školství, kterým chybí financování.

Zatím totiž nemám vůbec žádnou reakci. Chci tak moc?

