Kovářová (STAN): Navrhujeme vrácení návrhu zákona k dopracování

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abych zareagovala na sněmovní tisk 206, tedy na tzv. daňový balíček jménem klubu starostů a nezávislých. Novela reaguje na vývoj evropské harmonizace ve věci nahlížení na problematiku tzv. úplaty a na judikaturu soudního dvora Evropské unie. Nerozporujeme návrh novely obecně jako takový, protože víme, že jde o novelu harmonizační. Co nás však vede k určitým pochybnostem, je to, že dochází právě k úpravě definice pojmu tzv. dotace k ceně, která je dle stávající úpravy považována za dotaci k výsledku hospodaření a tudíž není zatížena DPH. Tato však bude právě na základě změny definice pojmu dotace k ceně započtena do základu daně z přidané hodnoty a tudíž bude podléhat zdanění.

Co nás zaráží je následující. V důvodové zprávě se uvádí, že se nepředpokládají výrazné fiskální dopady do veřejných rozpočtů. Toto zhodnocení fiskálních dopadů považujeme za zcela vágní a nedostatečné. Například objednavatelé dopravy, tedy kraje a obce a města, odhadují dopady ve výši 6 miliard korun a to už není dopad nevýrazný. V důvodové zprávě zcela chybí údaje o subjektech, na které se tato úprava bude vztahovat a na které bude mít dopad. Otázkou zůstává, zda se bude například týkat sociálních služeb, zda bude mít dopad i na příspěvkové organizace obcí a krajů. Jen připomínám, že definice dotace k ceně zahrnuje veškeré příspěvky a dotace ze zdrojů veřejných prostředků, tj. může jít například o prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona atd. Znovu tedy opakuji. Nezpochybňujeme tuto novelu jako takovou, ale zpochybňujeme a hlásíme se k tomu, aby bylo přesněji vymezeno, jakým způsobem tato novela v této oblasti zasáhne fiskálně do rozpočtů krajů a obcí a dále zpochybňujeme to, že v důvodové zprávě zcela chybí vymezení subjektů, kterých se tato úprava bude týkat. Toto považujeme za zcela zásadní nedostatek tohoto návrhu, i když vím, že právě jako nedůvodové zprávě se říká, že bude v předstihu zpracována nová metodika generálního finančního ředitelství, která rovněž umožní na změnu vhodně plátcům reagovat. Myslím si, že takovouto informaci bychom v důvodové zprávě měli mít i my jako poslanci, abychom se správně mohli rozhodnout.

Výše uvedené důvody, které jsem zmínila, nás vedly k tomu, že jsme vyzvali již několikrát na tiskové konferenci, aby Ministerstvo financí doplnilo uvedené informace, případně doplnilo způsob kompenzací "postiženým" subjektům, protože ony subjekty odhadují, že by tyto dopady dokonce mohly být za rok až ve výši 30 miliard korun. To jsou důvody, které nás vedou k tomu, že navrhujeme vrácení tohoto návrhu zákona navrhovateli k dopracování.

Děkuji za pozornost.

Ing. Věra Kovářová STAN



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Daňový balíček zahrnuje deset právních předpisů, devět daňových a novelu insolvenčního zákona Vláda asi odmítne zavedení snížené sazby daně z nabytí realit Kovářová (STAN): Zdanění veřejných dotací bude mít tvrdý dopad na rozpočty samospráv Farský (STAN): Je dobré finančním úředníkům uvolnit ruce a nechat je stíhat skutečné problémy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV