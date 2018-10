Vláda asi odmítne zavedení snížené sazby daně z nabytí realit

Dvouprocentní sazba by se vztahovala podle pirátského návrhu na nemovitosti s cenou do čtyř milionů korun. U nemovitostí nad tuto cenu by nabyvatel zaplatil dvě procenta ze čtyř milionů a čtyři procenta z částky nad tuto cenu. Piráti připojili k návrhu řadu dalších podmínek. Daň z nabytí platí kupující, pokud se na obchod nevztahuje osvobození.

"Podle odhadu ministerstva financí by mohlo splňovat podmínky pro sníženou sazbu až zhruba 70 procent nabyvatelů nemovitostí a přijetí návrhu by tak mohlo způsobit pokles inkasa státního rozpočtu v řádech miliard korun ročně," stojí v předběžném stanovisku vlády pro zákonodárce, kteří budou o pirátské předloze rozhodovat. Na dani vybere stát ročně kolem 12 miliard korun.

Pro získání nižší sazby by nabyvatel nesměl podle předlohy vlastnit jinou nemovitost k bydlení, ani v ní mít alespoň poloviční podíl. Nesměl by vlastnit podíl v bytovém družstvu. Kupující by také musel mít v době podání daňového přiznání a placení daně registrováno v dané nemovitosti trvalé bydliště. Naplnění většiny podmínek by ale podle vládních legislativců nemohla finanční správa ověřit. Například evidence podílů v bytových družstvech podle nich vůbec neexistuje, finanční správa také nemůže zjistit, zda nabyvatel nevlastní nemovitost určenou byť i jen částečně k bydlení v zahraničí.

Návrh Pirátů také upravuje osvobození od daně z nabytí u nových nemovitostí. Piráti ho chtějí zúžit pouze na fyzické osoby, které jsou českými občany nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Má to podle nich zabránit obcházení zákona a vyhýbání se dani tím, že firma koupí nemovitost určenou k bydlení a zájemce následně koupí podíl v této firmě.

autor: nab