Kovářová (STAN): Nedostatek kapacit škol zůstává nadále velkým problémem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře.

Interpelovala jsem vás ve věci nedostatečné kapacity mateřských a základních škol především v oblastech v okolí Prahy a jiných velkých měst, a žádala jsem vás o informace, jakým způsobem budou dále pokračovat dotační tituly na mateřské a základní školy, a to z toho důvodu, že je zřejmé, že nedostatek kapacit zůstává nadále velkým problémem, a to jak v oblasti mateřských škol, tak v oblasti škol základních.

Děkuji vám za odpověď, kde jste mi odpověděl částečně, jednotlivě. Ptala jsem se vás na to, zda bude pokračovat dotační titul na Ministerstvu financí, který by měl skončit v roce 2020. Také jsem se vás ptala, kolik celkem bude vláda alokovat na další dva roky finančních prostředků právě do oblasti mateřských a základní škol. A samozřejmě jsem se vás ptala na to, kolik peněz bude v jednotlivých programech na jednotlivé roky 2020 a 2021. Odpovědi se mi dostalo pouze částečně, a proto bych byla ráda, kdybyste mně mohl ještě doplnit tyto informace. Hovořil jste ve své odpovědi o tom, že na Ministerstvu školství je do roku 2021 program dotační na rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol.

Také jste konstatoval ve své odpovědi, že byl posílen o 300 mil. Ano, s tím souhlasím, to bylo v roce 2018, kdy jsme prosadili navýšení toho dotačního titulu o 300 mil. korun. A vzhledem k tomu, že ve své odpovědi konstatujete, že problémy přetrvávají, tak mě překvapilo a spíše mrzelo, a myslím, že to byla velká škoda, že to navýšení v podobě pozměňovacího návrhu, který jsme předložili na letošní rok o 300 mil, bohužel neprošel. Také jste konstatoval, že na Ministerstvu pro místní rozvoj jsou také dotační tituly a zároveň jste konstatoval, že dochází k obrovskému převisu žádostí, myslím, že to bylo ve výši jedné mld. korun. A také jste odpovídal, že s Ministerstvem pro místní rozvoj komunikujete, což velmi vítám, zda by nemohlo dojít k navýšení. A to z toho důvodu, že projekty na mateřské školy jsou připraveny, jsou stavební povolení a tak jak je spočítáno, je to v řádu několika miliard korun. Takže se ptám, zda ta komunikace s Ministerstvem pro místní rozvoj byla úspěšná, zda tam dojde k navýšení.

Konstatoval jste také, že na Ministerstvu školství je titul, který velmi chválím, a to je titul pro vybrané projekty právě pro ty obrovské školy, které nebylo možno financovat z dotací, o kterých jsme zde hovořili, a že tento program bude trvat do roku 2023, což samozřejmě vítáme. Ale musíme také konstatovat, a my jsme spolu byli se podívat v krásné škole v Psárech, kde bohužel ta škola je sice obrovská, ale slouží jako spádová škola. To znamená, že tam jezdí stovky dětí i z jiných obcí a bohužel škola byla otevřena a došlo k tomu, že už první žák byl odmítnut. Čili opakuje se to i v Rudné, kde Rudná navyšuje kapacitu, ale bude brát pouze své děti. To znamená, že musí odmítat žáky z obcí, z těch menších, které budou muset postavit také nové školy, jako jsou Drahelčice. A myslím, že tam k té komunikaci docházelo již velmi často. Čili řada obcí se bude potýkat opět s velkým nedostatkem kapacit, ale také s velkým nedostatkem finančních prostředků. Ve své odpovědi jste konstatoval, že je to povinností obcí, aby zajistily dostatečnou kapacitu mateřských a základních škol. To je pravda, obce se snaží, ale ta situace, která je v okolí velkých měst, ale i v dalších lokalitách je tak kritická. Migrace mladých lidí do těchto oblastí je mimořádná a stěhují se tam další, takže problém bude i nadále přetrvávat.

Dále bych se vás ráda zeptala - vy odpovídáte, že o problému víte. Víte, že kapacitní problémy i přes dotační tituly existují a že provedete analýzu. Tak jsem se chtěla zeptat, kdy bude hotová, protože ten problém už je dnes, ví se o něm a bude do budoucna narůstat, protože územní plány jsou jedna věc, ale výstavba domů začíná zvláště v této době, kdy v Praze je nedostatek bytů, všichni se stěhují tedy do okolí Prahy, popřípadě Brna. Takže kdy bude hotová analýza, jestli není škodou, že ta analýza nebyla provedena už dříve, aby se mohlo pokračovat v dalších dotačních titulech, a zda jste komunikoval s Ministerstvem financí o prodloužení toho dotačního titulu, který má končit v roce 2020. Výhoda toho dotačního titulu je zřejmá, a to z toho důvodu, že může být financování rozděleno do několika let, byla tam etapizace, obce se na to mohly připravit a finanční prostředky - administrace těch žádostí je poměrně rychlá, na rozdíl od toho, když jdou peníze z Evropské unie. Takže prosím o odpovědi na mé otázky.

Děkuji.

Ing. Věra Kovářová STAN



