Kovářová (STAN): Někde se daří obcím domluvit se, někde ne

Děkuji, za odpověď pane ministře. Já jsem nechtěla říci, že by se o to ministerstvo školství nestaralo, myslím si, že ta komunikace se starosty probíhá. Jen poznámka, co se týče obcí jakožto zřizovatelů a vlastníků budov, máte pravdu, starostové nebo respektive obce jsou zřizovateli, také stavějí ty kapacity mateřských a základních škol, ale na druhou stranu musím říci, že poměrně dost těžko se totiž určuje ta budoucí demografická křivka, protože právě v okolí velkých měst, nejen že se tam nastěhovalo hodně mladých lidí a přišly s nimi děti nebo se ty děti narodily, ale tam zcela netypicky probíhá i ta migrace stávající. V celé republice myslím, že je to, možná že mám starší informace, asi 11 procent. Kdežto právě v těch okresech kolem Prahy je ta migrace daleko vyšší a nestěhují se tam lidé různého věku, ale zase tam přicházejí mladí, zcela netypicky, nikde jinde se to neděje, to znamená, že vlastně zcela nečekaně se opět navyšuje počet dětí a pravděpodobně se bude dále navyšovat i těch, které ještě nejsou narozené čili se to dá velmi špatně, jak jste říkal, spočítat.

Co se týče rozpočtového určení daní, já to jen připomenu. Obce byly de facto diskriminovány kdysi, co se týče rozpočtového určení daní, a neměly příliš finančních prostředků na investice. To se změnilo, zlepšilo se to. Oni mají daleko více finančních prostředků na investice, ale právě v těch obcích a městech, kde je potřeba vystavět novou základní nebo mateřskou školu, tak tam je potřeba investovat i do jiné občanské vybavenosti, takže skutečně ty obce jsou v obrovském stresu, a především zastupitelé a starostové, protože samozřejmě rodiče a občané se obrací především na ně.

Vy jste zmínil, že v rámci rozpočtového určení došlo ke změně, a že tam je platba na žáka, ale to se týká pouze neinvestičních nákladů. Takže to je něco, co samozřejmě té obci významně pomáhá, ale investiční náklady je věc trochu jiná. Takže já jen prosím o to, aby ten problém byl skutečně řešen rychle, aby byly dotační tituly, které se v podstatě osvědčily, ty národní dotační tituly, protože máme kritickou situaci v oblasti kapacit mateřských a základních škol, aby byly vypsány, aby se do nich dalo poměrně dostatečné množství finančních prostředků, aby obce věděly, že ty finanční prostředky budou k dispozici a mohly se připravovat ohledně dokumentace. Mám na mysli ty obrovské školy, ohledně mateřských škol tam ta projektová dokumentace je připravená, stavební povolení jsou v řádu třech miliard korun po celé republice. Jen konstatuji, že RUD ano, ale jsou to neinvestiční náklady, velkým problémem jsou obce, které jsou menší, ale zároveň jsou spádovými obcemi, to znamená, že tam mohu říci příklad Mukařov, který taky postavil novou školu a dnes tam jezdí více dětí z okolí než vlastních a je tam potřeba rozšíření dalších tříd. Sportovní hala tam chybí a bohužel zastupitelstvo se už staví negativně k dalšímu rozšiřování, protože v podstatě ten zřizovatel, tedy ta obec, staví ty kapacity pro ty ostatní obce.

Někde se daří těm obcím se domluvit, někde ne a bohužel když pak dojde ke změně vedení té obcí, do níž děti dojíždějí, do spádové obce, tak tam dochází potom k velkým nedorozuměním a problémům a to si myslím, že může dojít i potom, jak jste hovořil o těch svazkových školách, tak i posléze může docházet k nějakým nedorozuměním. Nicméně vítám a zaznamenala jsem obec Železné, postavilo první svazkovou mateřskou školu, a tak uvidíme, jak to bude fungovat.

Děkuji.

Ing. Věra Kovářová STAN



