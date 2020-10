Kovářová (STAN): Nízké důchody je potřeba řešit důchodovou reformou

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás ještě jednou požádala o podporu našeho pozměňujícího návrhu. Ten zavádí podporu za krizové období samoživitelkám a samoživitelům. Právě na rodiče, kteří se bez svých partnerů starají o nezaopatřené děti, dopadla koronavirová krize nejvýrazněji. Mnoho z nich přišlo o práci a je ve velmi tíživé finanční situaci, dokonce se i zadlužují. Podobně se zhoršila i situace mladých rodin. Podle jednoho z průzkumů přišlo už na jaře 20 % samoživitelek a samoživitelů v důsledku krize o práci, třetině z nich klesl příjem pod 10 tisíc korun a polovina se zadlužila - a to bylo na jaře. Druhá vlna může přinést daleko horší situaci. Byl to pro jejich domácnosti obrovský zásah. Po uzavření škol museli zůstat s dětmi doma, to výrazně zvýšilo jejich náklady, a mnohdy i v důsledku toho přišli o práci. Pokud se tito lidé dostanou do dluhových pastí, těžko se to bude napravovat, a to bychom neměli dopustit.

Vláda chystá podporu důchodcům za problémy spojené s epidemiologickou krizí, ale na podporu rodičů samoživitelů a mladých rodin nepomyslela. A přitom právě na ně by vláda měla myslet v první řadě, protože data ukazují, že právě tyto skupiny se dostaly během koronavirové krize do potíží, které ohrožují jejich jistoty. Vláda měla samoživitelky a samoživitele podpořit již v době krize, abychom předešli těmto zdrcujícím následkům. Nicméně tato jednorázová podpora by jim mohla částečně pomoci, tak jak navrhujeme, a především by to byl jasný signál, že jsme na ně nezapomněli.

Nejen senioři potřebují podporu. Nízké důchody, o kterých zde byla zmínka, je potřeba řešit důchodovou reformou, tedy systémově. Ale zároveň vláda navrhuje seniorům rychle pomoci. Paní ministryně dnes zmínila, že nepodpoří náš pozměňovací návrh a že bude hledat systémovou pomoc pro samoživitelky, samoživitele a rodiny s dětmi.

To znamená, že si to trochu protiřečí. Hledáme-li u důchodů systémové řešení a zároveň podporujeme důchodce částkou 5 000 korun jednorázovou, pokud paní ministryně říká, že chystá systémové řešení u sociálních dávek pro samoživitelky a samoživitele, tak tu jednorázovou pomoc jim nedává. A to je pro mě nemyslitelné. Paní ministryně dnes na začátku své řeči řekla: Nemůžeme se vykašlat na jednu z nejzranitelnějších skupin obyvatel. A já jenom musím konstatovat, že matky samoživitelky a otcové samoživitelé tvoří druhou nejohroženější skupinu, která je ohrožena chudobou. Proto tedy nechápu, že nemyslíme právě i na tuto skupinu.

Paní ministryně také řekla, že solidarita je zásadní v koronavirové krizi. Proto vás prosím, abychom byli solidární nejenom k seniorům, ale taky k matkám samoživitelkám a otcům samoživitelům.

Děkuji předem za případnou podporu našeho návrhu.

