Kovářová (STAN): Obce jsou nespokojeny s tím, kolik kontrol musí každoročně absolvovat

Vážený pane premiére. Jsem moc ráda, že jste si ve svém náročném programu našel čas a dorazil na písemné interpelace a pevně věřím, že zůstanete i na interpelace ústní. Za to vám tedy děkuji, za vaší přítomnost. Ale musím konstatovat, že moje nespokojenost s vaší odpovědí byla doručena poslancům 15. května letošního roku, tedy před šesti měsíci.

Já jsem vás tehdy interpelovala ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol a ve své interpelaci jsem uvedla, že Senát tuto interpelaci přijal 26. 5. 2016, a to ke sněmovnímu tisku 287, ve kterém vyzývá vládu k odstranění duplicit kontrol. Toto odstranění by mělo být prvotním krokem před přijetím vládního zákona, které rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Konkrétně Senát doporučuje vládě ČR předložit návrh změny Ústavy ČR týkající se rozšíření pravomocí nejvyššího úřadu a až současně s návrhem na odstranění duplicitních kontrol v systému.

Já jsem se vás ptala, pane premiére, jakým způsobem hodlá vláda toto usnesení naplnit, jaké kroky učiníte, a zda je stihnete ještě realizovat před přijetím vládní novely. Ve vaší odpovědi mi bylo sděleno, že byla provedena analýza systému kontrol veřejných prostředků včetně navrhovaných opatření, a to bylo vše v odpovědi. A v příloze jsem obdržela systém kontrol veřejných prostředků a analýzu systému kontrol územně samosprávných celků.

V této analýze /předpokládám, že se s tím ztotožňujete/ se uvádí, že duplicita kontrol je úzce spojena se skutečností, že územně samosprávný celek čerpá dotaci. Počet kontrolních orgánů je přitom vyšší v případě, že se jedná o dotaci z fondů Evropské unie. Také se konstatuje, že je to takzvaná neodstranitelná duplicita.

V reakci na to bych jen konstatovala, že obce jsou nespokojeny s tím, kolik kontrol se účastní na jejich obecních či městských úřadech každoročně. Netýká se to pouze kontrol dotací.

Také v této analýze bylo sděleno, že Svaz měst a obcí nevidí důvody k nespokojenosti a tvrdí, že obce přezkoumávání svého hospodaření spíše vítají, protože to nevnímají primárně jako kontrolní činnost, ale jako metodickou pomoc. Tam pravděpodobně došlo k chybné interpretaci.

Domnívám se, že došlo zřejmě k chybné interpretaci vyjádření Svazu měst a obcí, protože obce vítají jako metodickou pomoc kontroly, které přicházejí z krajů, nikoliv právě kontroly, které se týkají dotací, takže tam zřejmě je nějaký nesoulad a špatné pochopení, protože vy hovoříte v analýze o tom, že kontroly se týkají pouze dotačních záležitostí.

Dále se konstatuje řada záležitostí, které vedou k tomu, že mohou být obce nějakým způsobem přetíženy kontrolami. V této analýze se uvádí, že důvodem k vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany orgánů finanční správy může někdy být, že jsou poskytovatelé dotací nedostatečně metodicky vedeni, takže bych ráda slyšela odpověď na to, zda skutečně došlo k nějaké změně a zlepšení právě oné metodiky pro poskytovatele dotací, protože to pak ovlivňuje také i žadatele a ovlivňuje to kvalitu jejich žádostí a popřípadě celého dotačního procesu.

Dále se v této zprávě uvádí, že veřejnosprávní kontrola, kterou vykonává Ministerstvo financí, je reliktem a vzhledem k tomu, že stejně zaměřenou kontrolu vykonává poskytovatel dotace, není odůvodněná. Řešením je koncepční změna, spočívající v přechodu Ministerstva financí od kontroly žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory ke kontrole systému poskytovatelů s výjimkou územně samosprávných celků.

Pak hovoří analýza o dílčích duplicitách a říká, že ostatní duplicity se vyskytují v důsledku částečného překryvu kontrolované agendy. Jsou zde vyjmenovány také další kontroly, které musí obce "přestát", jako je třeba kontrola veřejných zakázek, kontrola veřejné finanční podpory nebo kontroly naplňování usnesení zákona o obcích. Analýza říká, že tyto duplicity lze postupně odstraňovat koordinací kontrolních orgánů.

V analýze je také zhodnocení opatření, která vyplynula z analýzy. Je zde uvedeno několik zákonů, které vláda připravila. Mohu jenom zmínit, že šlo o vypracování zprávy o hodnocení systému kontroly územně samosprávných celků nebo o změně pravomocí Ministerstva financí. Koncepční změna by měla spočívat v přechodu od kontroly žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory k auditu systému poskytovatelů, takzvaný vrchní audit, dále stanovení povinnosti orgánů státní správy vkládat informace o kontrolách do informačního systému Ministerstva financí a také periodické vyhodnocování kvality výstupů kontrolních orgánů Ministerstvem financí na základě podkladů z informačního systému NKP (?) ve spolupráci s jinými kontrolními orgány.

Analýza také říká, že návrhy zákonů byly předloženy, nicméně Parlament České republiky tyto zákony nepřijal. Ovšem, píše se tok 2017. Analýza také hovoří o dalších opatřeních, která nebyla provedena, ale jsou to opatření dílčí, protože nebyly přijaty ony zákony.

Vzhledem k tomu, že české, moravské a slezské obce nejsou proti kontrolám a jak jsem zmiňovala, některé kontroly považují skutečně za pozitivní s ohledem na metodické vedení ze strany krajů, nicméně obce také konstatují, že kontroly v průměru třeba na jednu dotaci bývají tři /to je průměr/. Také jsem předpokládala, že pokud vláda se snaží naplnit usnesení Senátu, předloží zákony /už je to dva roky/, které sice nebyly přijaty, tak dále v tom úsilí bude pokračovat.

Já jsem se vás, pane ministře, ptala, jakým způsobem hodlá vláda toto usnesení naplnit, takže bych prosila o odpověď na otázku, zda vláda bude dále pokračovat v úsilí prosadit ty zákony, které reagují právě na usnesení Senátu.

Třetí otázkou bylo, zda to stihnete ještě před přijetím vládní novely. Na tu poslední otázku si mohu odpovědět sama, nestihnete. Vyplývá to i z návrhu opatření, které jsem také od vás obdržela, kdy problematika kontrol územně samosprávných celků byla sice zařazena do připravované koncepce rozvoje veřejné správy, ale je to až na rok 2021 plus, tedy až v dalším volebním období.

V tom, co uvádíte, že se bude provádět, se nehovoří o tom, že by byly přijaty nějaké zákony, nebo vláda by navrhla nějaké zákony, ale jedná se opět o analýzy. Domnívala jsem se, že analýzy byly již provedeny a že by tedy reakcí mělo být opakované předložení návrhů zákonů. Udivuje mě, že kontrolami se hodláte zabývat až od roku 2021, takže bych prosila ještě o doplnění odpovědí na mé otázky.

