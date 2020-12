Kovářová (STAN): Potravinové banky měly problémy se zásobami, byl absolutní nedostatek potravin

reklama

Dobrá, tedy ještě jednou děkuji za zjednání pořádku a doufám, že kolegové se zájmem - včetně paní ministryně - vyslechnou můj názor na návrh státního rozpočtu. Myslím, že vláda tentokrát zvolila cestu jasnou. Heslo zní - návrh státního rozpočtu má podobu po nás potopa. A tak, jak jsem již konstatovala, zatím jen mrholí. To znamená, že schodek bude, v uvozovkách, pouze 320 miliard. Ale ten hlavní příval, ta hlavní průtrž mračen má teprve přijít, a to v podobě daňového balíčku, který zasekne sekyru ve výši více než 100 miliard korun. A bez daňového balíčku návrh tohoto státního rozpočtu se schodkem 320 miliard je pouze prázdnou nádobou a to ještě s pěknou dírou ve dně. Dost často jsme od paní ministryně slýchávali, že není možné zahrnout do návrhu státního rozpočtu právě daňový balíček, protože ještě neprošel legislativním procesem. Ale je potřeba připomenout, že v loňském roce tomu bylo jinak. Návrhy zákonů, které znamenaly navýšení příjmů a nebyly schváleny ve Sněmovně, byly zahrnuty do státního rozpočtu. I v letošním návrhu takový zákon je. Návrh státního rozpočtu počítá s příjmy z digitální daně. A pokud vím, tento zákon nebyl ještě ve Sněmovně schválen. Takže je potřeba si říkat, jak to tedy je. Pokud se navyšují příjmy, tak to lze zahrnout do návrhu státního rozpočtu, i když to nebylo schváleno, když se jedná o výpadky příjmů, tak je tomu naopak.

Dovolte, abych zmínila pár priorit, které vláda uvádí pro návrh státního rozpočtu. A s tím a s některými musíme souhlasit. A to jsou navýšené výdaje do zdravotnictví a jsme si všichni vědomi toho, že zdravotnictví a jeho kvalita budou hrát v následujícím roce velmi důležitou roli a prioritou je tam oprávněně. Další prioritou vlády je navýšení důchodů, ano, tam také souhlasíme, protože se jedná o navýšení a valorizaci podle platného návrhu zákona. Pak zde máme navýšení platů učitelů. Od počátku jste říkali, že je potřeba zvyšovat platy učitelům, a to z toho důvodu, že je potřeba mít kvalitní učitele, dobře zaplacené učitele a učitelky, kteří budou přínosem pro naše žáky a tím pádem i pro naši budoucnost. Další prioritou vlády jsou investice. Tam také musíme souhlasit, ano, prioritou musí být investice. Otázkou zůstává o kolik se investice navyšují. Paní ministryně uvádí 40 miliard, ale podle návrhu je to o 12 miliard. S čím ale nemůžeme souhlasit a co nás velmi mrzí, že se tyto investice opírají pouze o vládní projekty, o státní projekty, nikoliv o regionální. Národní kapitálové výdaje zaznamenaly, jak se píše v materiálech Ministerstva financí, pokles o 13,4 miliardy korun, a to z toho důvodu, že investice do regionů, tedy dotační tituly krajům, obcím byly posíleny již v letošním roce a že obce a kraje dostaly již dostatek peněz. Ale já říkám, to je velká chyba, protože obce a kraje investují každoročně desítky miliard korun. A to také znamená, že dávají práci celé řadě malých a středních firem. A proto nás mrzí, že paní ministryně nešla tím krokem, kterým učinila v letošním roce a nepodporuje investice v regionech, to znamená, v krajích a v obcích a městech. To bychom mohli shrnout, ty priority, se kterými můžeme souhlasit. Ale s čím nemůžeme souhlasit, chybí nám tam priority, které by vedly ke konkurenceschopnosti našeho státu, priority, které by právě mohly zajistit zvýšené příjmy a minimalizovat ty obrovské výpadky, které nás pravděpodobně v příštím roce čekají.

Je pravdou, že potřebujeme silniční a dálniční síť, potřebujeme také budovat železnice a železniční infrastrukturu, ale co také potřebujeme budovat, je infrastruktura digitální. Bez té nebude mít náš průmysl vyšší přidanou hodnotu a tam nám také chybí podpora právě směrem k firmám, které by zajistily produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

Bohužel vysokorychlostní internet, nebo alespoň pokrytí internetem, pokud nebude v naší republice a pokud nebude dostatečná občanská vybavenost v těch územích, tak firmy nebudou mít zájem investovat právě do takovýchto oborů, které přinášejí výrobky s vyšší přidanou hodnotou.

Vláda uvádí ve svém programovém prohlášení, že chce dostupnost vysokorychlostního internetu všude. Bohužel návrh státního rozpočtu jakoby s tím nepočítal. Ovšem s čím se počítá - a to je návrh pana poslance Babiše, který k nám dorazí 22. prosince - to je rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti. Už to není jedno procenta, už se nenavrhují čtyři procenta, ale už se navrhuje šest procent HDP. Myslím si, že takovéto rozvolnění nepřinese nikomu nic.

Je také velkou chybou, že se vláda v době krize připravuje o své příjmy. A to nejenom v podobě, že zruší daň z nabytí nemovitosti. Samozřejmě každý by s tím souhlasil a bylo to správné rozhodnutí, ale je to jeden z těch případů, kdy si vláda jasně podsekává své příjmy. A to nejenom v tomto případě, ale příklad zrušení superhrubé mzdy a dopady a pokles příjmů ve výši téměř 80 až 90 miliard, toho budou jasným důkazem.

Co nám také chybí? Chybí nám investice do prevence zdravotní péče, do modernizace vzdělávání, či ochrany krajiny. Také nám chybí jedna věc. A nyní mi dovolte, abych představila jeden z pozměňovacích návrhů, který se týká kompenzací výpadku příjmů ve veřejné dopravě pro kraje ve výši 1,3 miliardy korun. Krajům bylo doporučováno, aby nesnižovaly počet spojů, aby lidé nejezdili v přeplněných spojích. Zároveň výpadky tržeb jsou v řádech stamilionů pro kraje. Například Středočeský kraj počítá tyto výpadky ve výši 600 milionů korun. Proto vás prosím v zájmu zachování dostatečného množství finančních prostředků na veřejnou dopravu v našich krajích, abyste tento pozměňovací návrh podpořili.

A co nám také v návrhu státního rozpočtu chybí, je to, že se snižují finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti. Ano, v minulém období se nám finanční prostředky zdály být vysoké. Ale bylo to z toho důvodu, že nezaměstnanost byla téměř nulová, když to zjednoduším. Ale situace se rapidně mění. Podle vyjádření Ministerstva financí se odhaduje, že nezaměstnanost v příštím roce stoupne na 4,5 %. Na druhou stranu u aktivní politiky zaměstnanosti v této položce je snížení o jednu miliardu korun. Bude důležité, aby bylo dostatek finančních prostředků na rekvalifikaci, na veřejně prospěšné práce. Proto vás žádám, abyste náš návrh podpořili. Převádíme tam částku půl miliardy korun.

Dále mi dovolte, abych právě v souvislosti s krizí, která probíhá a která bude pravděpodobně probíhat i v následujícím roce, vás poprosila o podporu pozměňovacího návrhu, který přidává potravinovým bankám 20 milionů korun. Skutečně ve státním rozpočtu je to kapička, ale pro potravinové banky a pro jejich klienty je to velmi důležité. Všichni víte, že potravinové banky měly problémy se zásobami, byl absolutní nedostatek potravin. Všichni víte, že stoupá počet těch, kteří využívají pomoci potravinových bank. Ale v souvislosti s tím také významně rostou náklady na provoz potravinových bank. Zvyšuje se počet tun, které byly rozdělovány pro potřebné. Je třeba navýšit počet zaměstnanců, brigádníků. Samozřejmě velký vliv hraje také zvýšení minimální mzdy. Je to věc, která pomůže celé řadě potřebných a ta částka je skutečně relativně malá. Doufám, že budete mít pochopení pro tento pozměňovací návrh a paní ministryně také, protože má, jak říká, srdce na pravém místě.

Samozřejmě letos přidáváme také na památky jako každý rok. Pan předseda Faltýnek prostřednictvím pana předsedajícího se tomu tak usmívá, ale ona to taková sranda není. A to z toho důvodu, že celá řada kulturních památek je v havarijním stavu. A je jasné - a už víme, jak to funguje z té historie - že opravíte-li střechu nějaké památky, pak ji dál můžete opravovat třeba deset let, ale jakmile neopravíte střechu, památka je zničena. Proto prosím o podporu pozměňovacího návrhu, který přesouvá variantně 100, respektive 50, milionů korun do havarijního fondu Ministerstva kultury na opravu kulturních památek.

Pak je tam samozřejmě taková drobnost, ale neméně důležitá. V příštím roce budeme slavit, nebo si připomínat, tragické úmrtí svaté Ludmily, 1 100 let. A bude se konat celonárodní pouť. Proto vás žádám, paní ministryně, zda by bylo možné - ano, jak říká paní ministryně, má srdce na dlani - zda by bylo možné podpořit - protože se to týká velmi důležité kulturní události, týká se to nejenom Tetína, ale týká se to také celé České republiky - aby podpořila pozměňovací návrh, který bude zajišťovat financování této pouti ve výši pět milionů korun.

Samozřejmě pak zde máme ještě několik pozměňovacích návrhů pana předsedy Rakušana, které se týkají zachování programu protidrogové politiky. Přesouvá také finanční prostředky na zachování programu prevence protikorupčního jednání a také na podporu rodin osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Toliko naše pozměňovací návrhy. Pevně věřím, že alespoň potravinové banky a svatá Ludmila vám budou ležet tak na srdci, že podpoříte minimálně tyto dva pozměňovací návrhy.

Závěrem mi dovolte říci. Paní ministryně konstatovala, že návrh státního rozpočtu je jakýmsi majákem, který bude svítit na lepší časy. Jenom musím konstatovat, že tento maják, paní ministryně, tímto návrhem státního rozpočtu malinko zažehnete, ale spíše ho zhasnete a klub Starostů a nezávislých vám u toho svítit nebude. Takže konstatuji, že návrh státního rozpočtu nepodpoříme. Děkuji.

