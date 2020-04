Kovářová (STAN): Řada živnostníků zpanikařila a šla na úřad práce

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych se za klub STAN vyjádřila k vládnímu návrhu zákona, který se týká kompenzačního bonusu.

My tento návrh vnímáme jako důležitou pomoc pro naše živnostníky právě v době, kdy naše hospodářství je téměř umrtveno koronavirovou krizí. Tento návrh také vnímáme jako první pomoc na překlenutí nejhorších krizových týdnů pro živnostníky a zároveň ho vnímáme jako pomoc všem těm živnostníkům, kteří se ze dne na den ne vlastní vinou ocitli bez zákazníků, zakázek, a tedy i bez peněz. Co je důležité a myslím, že to vnímá každý z nás, živnostníky potřebujeme. A potřebujeme je udržet mimo úřady práce a potřebujeme je udržet v době krize v takové kondici, aby byli ochotni a především schopni, až krize pomine, obnovit své podnikání. Proto vítáme návrh, který Ministerstvo financí předložilo, a také vítáme to, že byl předložen komplexní pozměňovací návrh, který rozšiřuje počet těch, kteří budou moci požádat o tento kompenzační bonus, o tuto podporu.

I přesto, že tento návrh podporujeme, tak jsme připravili kromě návrhů, které podporujeme ze strany jiných opozičních stran, pozměňovací návrhy, které bych si zde dovolila přednést.

Prvním takovým návrhem je takzvaný klouzavý bonus. V návrhu zákona se praví, že nárok na takovýto bonus v hodnotě 500 korun na den je možné nárokovat v období od 12. března do 30. dubna. My proto navrhujeme ale jinou variantu, a to z následujícího důvodu. Vláda říká: jsme si vědomi toho, že živnostníci mají velký problém, potřebujeme naše živnostníky a chceme živnostníkům pomoci. Ale v návrhu se říká, že jen do 30. dubna. Myslím, že je pro živnostníky důležité, a paní ministryně to také uváděla při obhajobě tohoto návrhu, že v prvních fázích mimořádného opatření došlo k tomu, že řada živnostníků takzvaně zpanikařila, slovy paní ministryně, a šla na úřad práce zažádat o podporu. My navrhujeme, abychom avizovali, že živnostníky chceme podporovat i v následujících týdnech či měsících po dobu trvání mimořádných opatření, a to z toho důvodu, aby živnostníci měli jistotu, že tato podpora bude trvat i nadále po tomto termínu. Mnozí se v těchto dnech rozhodují, zda půjdou na úřad práce, zda přeruší svoji živnost, či nikoliv. A proto dejme živnostníkům signál, že je chceme udržet i po tomto datu, po datu 30. dubna. Dejme jim signál, že když vydrží, tak podpora bude následovat i v dalších týdnech po dobu trvání mimořádných opatření, tedy za každý další den po dobu trvání mimořádných opatření jim bude náležet 500 korun za den. To je tedy náš první návrh.

Druhý návrh se týká těch, kteří skutečně ze strachu po vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření šli na úřad práce a zažádali o podporu, přerušili živnost a tímto pozměňovacím návrhem je vracíme zpět do systému tohoto kompenzačního bonusu. Na co zcela ovšem tento návrh zákona zapomíná, jsou ti, kteří mají jako hlavní poměr pracovní poměr a jako vedlejší činnost mají živnost živnostenskou. Proto si myslím, že řada těch, kteří mají nízký úvazek jako pracovní poměr a jako živnost mají vyšší výdělky, tak ti z tohoto systému zcela vypadávají a navrhujeme, aby i oni, to znamená, že mají pracovní poměr jako hlavní činnost a jako OSVČ mají činnost vedlejší, do tohoto systému zapadli.

