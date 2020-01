Kovářová (STAN): To už není legrace. Nejsou léky na vysoký tlak, na štítnou žlázu a diabetes

Vážený pane ministře, obracím se na vás se závažným tématem, a to je nedostupnost léků - dnes to již zaznělo - a tedy nedostupnost léků v lékárnách. Pro české občany poslední dobou je to velmi aktuální, a na počátku roku, a já myslím, že toto přetrvává, nás trápí nedostatečné zásoby některých léků, u kterých navíc nemusí být alternativa. Jsou to tři oblasti léků. Jednak léky na vysoký tlak, léky na štítnou žlázu a léky na diabetes.

A myslím si, že nedostatek léků tohoto typu, to už není legrace, samozřejmě jako když nebyl k dostání Endiaron. Výpadek těchto léků může být pro pacienty velmi závažný a může jim způsobit vážné zdravotní potíže. Jak jsme spolu hovořili nedávno, tak jste avizoval, že vzhledem k nedostatku léků ministerstvo právě připravuje novelu zákona, která zavádí tzv. emergentní systém, a ten by měl zajistit, aby dodavatel léků byl povinen dodat chybějící lék na lékárnu do dvou dnů, jinak mu budou hrozit značné sankce a novela by měla zamezit předprodeji českých léků do zahraničí za účelem zisku.

Ptám se vás tedy: Jaká je situace dnes. Jak se v současné době řeší právě situace s nedostatkem léků na předpis, tedy před schválením novely. A kdy předpokládáte, že se novela bude projednávat. Jestli skutečně může zabránit nedostupnosti léků v České republice a jak konkrétně. A kdy odhadujete, že se tato novela schválí a vejde v platnost a v účinnost. Děkuji za odpověď.

Ing. Věra Kovářová STAN



