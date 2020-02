Kovářová (STAN): Vážený pane premiére, snad si tu lyžovačku užíváte

reklama

Vážený pane premiére,

zdravím vás na hory. Snad si tu lyžovačku užíváte. Obracím se na vás s dotazem ohledně zavedení institutu klouzavého mandátu, tedy že pokud by se poslanec stal členem vlády, tak by jej na poslanecké židli zastoupil náhradník. V případě ukončení vládního angažmá by se pak daný člen vlády vrátil do poslanecké lavice.

Vážený pane premiére, zajímal by mě váš názor na zavedení klouzavého mandátu. Podporujete ho? Z vašich dosavadních vystoupení bych si dovolila hádat, že ano. Aspoň byste do té naší, jak říkáte, žvanírny už nemusel chodit vůbec. I když jak to vypadá nyní, tak se současný stav vašich absencí od toho moc neliší. Na druhou stranu pokud by byl klouzavý mandát zaveden, když nebudete muset chodit sem do práce v úterý, středu a pátek, tak byste se na nás mohl přijít podívat alespoň na interpelace. Co myslíte?

Děkuji za odpověď.

