Kovářová (STAN): Zdá se, že vláda hledá peníze, kde se dá

Vážená paní ministryně.

Současný premiér několikrát hlasitě deklaroval, že v žádném případě nebude zvyšovat daně. To byla slova, činy vypadají jinak. Přicházejí nové a nové návrhy, které se týkají daní, tu poplatků. Letmým výčtem se jedná o zvyšování spotřebních daní, současný návrh na zdanění rezerv pojišťoven, návrh na zavedení bankovní daně, zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí.

A podobný postup, který oproti svým dřívějším slibům volí vláda, radíte i samosprávám. Když obce a města nemají dostatek financí, mají zvýšit daň z nemovitostí. Zdá se, že vláda hledá peníze, kde se dá. Je to proto, že EET nepřináší výběr, který si od něj vláda slibovala? Nebo je důvodem to, že se utrácí více, než si naše veřejné rozpočty mohou dovolit? Myslím, že si to zaslouží vysvětlení. Už proto, že utahováním daňových opasků porušujete své sliby o nezvyšování daní.

Děkuji za odpověď.

Ing. Věra Kovářová STAN



