Kožušník (ODS): Rozval fungování Česka

Nadpis není bulvární, odpovídá dnešní realitě, bohužel. Nic to nepodtrhne více než Babišovo bizarní prohlášení že: „Jsme skvělé místo pro investice”. Ano, to řekl Andrej Babiš na slavnostním setkání premiérů V4 v Krakově.

Vedle Viktora Orbána, Mateusze Morawieckého, Igora Matoviče se ho účastnil i předseda Evropské rady Charles Michel. Jednali a měli projevy k třiceti letům spolupráce ve středoevropském regionu. Všichni mluvili o pozitivech spolupráce V4, a k aktuální situaci a pandemii se shodli, že se nacházíme v kritickém okamžiku pro celou Evropu.

Byl jsem zvědavý, co řekne český premiér. Ten ale jen unaveně konstatoval, že jsme především ekonomickým blokem, který má pracovité lidi a má úspěchy. K pandemii řekl, že situace v Česku není dobrá, že je mu to líto, že naši lidi jsou frustrováni a nechtějí dodržovat opatření. A taky, že zkušenosti Viktora Orbána (s vakcínou Sputnik) jsou důležité. Už jsem to psal, každá krize odhalí reálnou efektivitu fungování systému. Český systém, česká státní správa nefunguje, ba co víc, je v absolutním rozvalu. Hrůzným příkladem je očkování, o kterém i premiér Babiš v Krakově řekl, že je to jeho priorita a řešení dnešního stavu.

Jak jsme na tom v Česku? Ne z pohledu politických proklamací. Ale z pohledu nás, občanů. Vláda v podstatě zakáže očkování skupin obyvatel, které nejsou rizikové. Já dodám, že to jsou ale také skupiny, které platí daně. Podnikatelé, živnostníci, ale i zaměstnanci. Ti se v podstatě nemohou nechat očkovat, i kdyby si za to chtěli platit. Na druhé straně máme skupiny lidí, které se můžou z rozhodnutí vlády očkovat, ale odmítají to, protože se jim ta která vakcína nelíbí. Nic proti nim, je to jejich právo. Proč ale tyto odmítnuté vakcíny nemůžou použít ti, kteří by byli ochotni za ně i platit? A to nemluvím o tom, že když se člověk podívá na statistiky očkování, tak zjistí, že o víkendu se prostě neočkuje.

Každý den pandemie stojí celou společnost ale i nás, jednotlivce, opravdu hodně. Lze to počítat na peníze, ale taky na lidské životy. Ale my v Česku si přece můžeme několik víkendů dát oraz. Nebo ne?

