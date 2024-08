Krák (SOCDEM): Železniční a autobusová doprava v Jihočeském kraji

Jihočeský kraj má poměrně nedávno uzavřeny smlouvy na veřejnou dopravu. Co se týče drah, tak nejstarší je smlouva na šumavské železnice z roku 2017 s dopravcem GW TRAIN Regio a.s. z roku 2017, novější jsou smlouvy na motorovou trakci a trať 2020 („Bechyňka“) s dopravcem České dráhy a.s. z konce roku 2019 a nejnovější smlouva je na elektrickou trakci z konce loňského roku se stejným dopravcem. U autobusů jsou to smlouvy uzavřené k výjezdu v létě roku 2022 s dopravci ČSAD AUTOBUSY České Budějovice v pěti oblastech a po jedné oblasti GW BUS a.s. a Busline jižní Čechy s.r.o.

Díky těmto smlouvám se daří modernizovat vozový park a zkvalitňovat služby v přepravě cestujících. Např. u autobusů současné průměrné stáří vozidel tvoří 5 let (62 % vozidel ze základního vozového parku myšleno bez záložních vozidel je nízkopodlažních a ve všech lze platit kreditní kartou. U vlaků rovněž došlo k omlazení vozového parku, klasické a nehospodárné soupravy vozů byly nahrazeny elektrickými jednotkami RegioPanter, které jsou nízkopodlažní, klimatizované a mají WiFi a zásuvky.

V minulých letech jsme dostali na jihočeské koleje deset takto nových jednotek a tento rok bude nasazeno na dalších pět souprav. Dále bude tento rok nasazeno mezi Strakonicemi a Táborem sedm nových dieselových souprav s obdobnou výbavou. Na trati Tábor – Bechyně byly tento rok nasazeny pohodlnější osobní vozy, které projdou dalším vylepšením. Abych nezapomněl na šumavské tratě, tak i zde dojde v blízké době k postupné obměně vozového parku modernějšími motorovými vozy. Stejně jako v autobusech, ve většině vlacích lze platit kartou.

Mgr. Bc. Antonín Krák SOCDEM



náměstek hejtmana Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co se týče ekonomiky, tak se jako objednatel řídíme vysoutěženými nabídkovými cenami včetně jejich smluvně daných indexací, a proto toto otázka závisí např. na vývoji cen pohonných hmot, mezd či inflace.

Pokud se mě ptáte na počty cestujících, tak u autobusů vám mohu říci, že v roce 2023 bylo uskutečněno 13 milionů jízd osob, přičemž pochopitelně nevyšší toky cestujících jsou z a do krajského města a to v každém směru řádově 15 % cestujících. Nejzatíženější vlakové linky jsou rovněž do Českých Budějovic, zejména v ose Strakonice/Písek – České Budějovice – Borovany – České Velenice, v regionální dopravě je také důležitá linka České Budějovice – Jindřichův Hradec, nesmíme ovšem opomenout na velkou sezónnost nejen na Šumavu, ale i na jiných tratích, například Tábor – Bechyně.

Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 12% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 84% Scholz (Německo) 3% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 14579 lidí

Železniční doprava má svou významnou roli například na Táborsku, kde k její popularitě přispělo dokončení IV. tranzitního železničního koridoru v úseku Doubí – Soběslav, kde jsme upravili osobní vlaky tak, aby navazovaly na expresy do Prahy a i občané z menších obcí se mohou rychle dostat s krátkým přestupem v Táboře do hlavního města.

Samozřejmě plnění smluv sledujeme velmi bedlivě. Důležitým nástrojem kontroly je činnost Centrálního dispečinku Jihočeského kraje, kde kolegové z JIKORDu každý den sledují provoz všech spojů v závazku veřejné služby, hlídají garantované návaznosti a řeší mimořádnosti provozu. Důležitá je i fyzická kontrola pro zhodnocení aktuálního stavu plnění všech požadavků na kvalitu.

Sankce jsou uplatňovány dle smlouvy, nicméně vždy se snažíme s dopravci prvně najít řešení za společným cílem řádně v pořádku přepravit cestující. V tomto ohledu musím naše jihočeské dopravce ocenit za jejich kvalitní komunikaci s objednatelem a snahu hledat řešení i v neobvyklých a nenadálých situací a to opět za společným cílem zajistit dopravu pro veřejnost.

Pokud jde o dopravu v Jihočeském kraji, tak samozřejmě největší důraz kladu na kvalitu dopravy jako celku, aby byli spokojení hlavně cestující. Pro jejich spokojenost, probíhají jednání k přípravám jízdních řádů i za účasti samospráv obcí a vždy se snažíme najít kompromis mezi požadavky cestujících a technickými možnostmi dopravců. Příprava jízdních řádů je vlastně nikdy nekončící proces…