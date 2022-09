Král (ODS): Skutečně za všechno nemůže Putin

reklama

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já jsem se rozhodl, že budu dnes možná více než obvykle glosovat tady ta jednotlivá vystoupení. A musím říct, že to, co tady zaznívá směrem k zastropování cen energií, k tarifům a podobně, tak je skutečně nezodpovědnost. A ať to zaznívá z koaličních, nebo opozičních lavic, tady musím dát za pravdu panu ministrovi Síkelovi. Jakékoliv zastropování prostě povede k destrukci veřejných financí a je úplně jedno, jestli to uděláme na národní úrovni, nebo na evropské úrovni.

Pokud chceme hledat řešení, to řešení jiné. To řešení je ve zdrojích, a to, že v okamžiku, kdy regulace a předotovaný trh prostě nás dovedl do této situace, kdy skutečně za všechno nemůže Putin, tak jako řešení toho problému chceme nasadit hyperregulaci a hyperdotace, tak to tu situaci jenom zhorší. A myslím, že Spolková republika Německo je usvědčena z toho, že prostě ta německá Energiewende nikam nevede, a myslím, že je čas na to hledat skutečně záložní národní řešení v okamžiku, kdy to evropské selže, a to si myslím, že selže. A když neselže, tak určitě nebude rychlé.

A tady bych chtěl skutečně vyzvat jak koaliční, tak opoziční kolegy k tomu, abychom se zkusili skutečně povznést nad ten problém a postupovali společně, stejně jako jsme například byli schopni v prosazení podpory taxonomie jádra, plynu. Nezapomínejte na to, že v hospodářském výboru, ve výboru pro životní prostředí jsme společně prosadili usnesení k tomu, že dočasně zpomalíme odklon od energetického využívání uhlí. Nezapomínejme na to, že prvně v dějinách snad Poslanecké sněmovny se nám na výborech podařilo prosadit vydání tzv. žlutých karet, kde jsme se snažili zastavit nesmysly ve věcech, jako je snižování emisí metanu v odvětvích energetiky (upozornění na čas), ve společných pravidlech pro vnitřní trh s obnovitelnými plyny a průmyslových emisí.

Tak tudy vede cesta. Je to o spolupráci opozice a koalice v energetice, jinak se dál nedostaneme.

Děkuji.

