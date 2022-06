Králíček (ANO): Hrozí poměrně intenzivní kampaně s dezinformacemi

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové. Já sem opět zdvořile a pokorně přicházím s žádostí o zařazení nového bodu, a myslím si, že ten bod není konfliktní, nebo aspoň já ho chci prezentovat jako nekonfliktní.

Chtěl bych zařadit na dnešní den na 13.30 bod s názvem Boj proti dezinformacím. Já bych využil toho, že tu je pan premiér, a chtěl bych, abychom aspoň půl hodiny věnovali diskusi na toto téma. Odůvodním proč. Možná jste v minulých dnech zaznamenali v tisku, že již proběhly první žaloby směrem k státu, které se týkaly vypnutí dezinformačních webů. My jsme k tomu přijali nějaké usnesení na výboru pro bezpečnost, ale pak to mělo nějaký samostatný vývoj, žilo si to svým životem a existují na to dva názory a dva pohledy. Tuším, že pan Oldřich Kužílek podal první žalobu směrem k Ministerstvu obrany na protiprávní jednání státu k tomu, že dal pokyn společnosti CZ.NIC k vypnutí těchto dezinformačních webů.

A já bych se chtěl zeptat a chtěl bych vědět, jak k tomu bude vláda přistupovat a v jaké fázi je příprava legislativy k tomu, abychom do budoucna předešli těmto žalobám, nebo těmto krokům, kterým rozumím. Kterým rozumím, ale měli bychom na to mít nějaký nástroj, měli bychom na to mít nějaký rámec, jak budeme komunikovat právě třeba se společností CZ.NIC, která vlastní doménu CZ., a je schopna to technicky udělat. Jak se tomu bude vláda věnovat, jestli to bude mít v gesci pan Klíma, nebo jestli na úřadu vznikne ten nový tajemník pro bezpečnost, který by to měl mít na starosti, jak je do toho třeba zapojeno Ministerstva vnitra a jejich Centrum terorismu a hybridních hrozeb.

Takže myslím si, že je to důležité, není to kontroverzní, nepodávám to ani politicky, ani proti vládě, myslím si, že je to důležité, abychom tyto nástroje měli, abychom je i do budoucna mohli využívat, protože my ani nevíme, jak se ten konflikt bude dál vyvíjet. Blíží se nám komunální volby, blíží se nám prezidentské volby, a myslím, že i tu hrozí poměrně intenzivní kampaně s dezinformacemi. Takže já bych chtěl, abychom to na plénu probrali, abychom případně přijali nějaké stanovisko. Děkuji za podporu.

Robert Králíček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Králíček (ANO): Od začátku zaznělo poměrně hodně kritiky na registraci uprchlíků Králíček (ANO): Jak probíhá vyjednávání ministerstva zahraničí a vnitra s Maďarskem? Králíček (ANO): My prostě mlčet nebudeme, už si zvykněte Králíček (ANO): Kybernetická bezpečnost se dostává na úroveň té konvenční

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama